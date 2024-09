Hamas publica video del rehén asesinado Almog Sarusi

Hamas publicó un video del rehén asesinado Almog Sarusi el viernes por la tarde en su canal oficial de Telegram.

En el video, hecho mientras estaba cautivo por Hamas, Sarusi afirmó que los bombardeos israelíes lo habían apuntado a él y a sus compañeros secuestrados en Gaza.

"Nuestras vidas y las vidas de nuestra gente no son un juego sin valor en tus manos", dijo Sarusi. "Devuélvanos a casa sin que perdamos ni un solo cabello de nuestras cabezas. De esta manera, sabremos que nuestras vidas no son inútiles y se restaura la seguridad en el país".

El cuerpo de Sarusi fue descubierto junto a los cuerpos de Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Carmel Gat y Ori Danino en un túnel debajo de Rafah la semana pasada.

Las FDI descubrieron que los seis rehenes habían sido asesinados solo días antes de encontrarlos.

Sarusi, de 27 años, fue secuestrado del lugar del Festival de Música Nova el 7 de octubre. Terroristas invasores capturaron a Sarusi mientras intentaba atender a su novia, quien resultó herida durante el ataque en el sur de Israel. Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Alexander Lobanov y Almog Sarusi. (credit: Hostages and Missing Families Forum/Screenshot )

"El 7 de octubre, nos fallaste y nos descuidaste", dijo Sarusi, dirigiendo sus comentarios a los servicios de seguridad.

La pareja de Sarusi, Shahar, fue una de las alrededor de 1200 personas asesinadas por Hamas el 7 de octubre.

En el video, Sarusi rezó: "Pido a Dios que [Shahar] aún esté vivo."

El joven de 27 años procedió a enviar su amor a su familia y pedir al público israelí que demuestre su apoyo a un acuerdo de rescate de rehenes. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hamas publica videos de los otros 5 rehenes asesinados

Hamas ha publicado videos de los otros rehenes asesinados, incluyendo a Yerushalmi, Danino, Goldberg-Polin, Lobanov y Gat.