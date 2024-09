Jefe del IDF: Estamos preparando movimientos ofensivos en Líbano

El Jefe del Estado Mayor General del IDF, Herzi Halevi, anunció que la milicia estaba trabajando para reducir las capacidades ofensivas de Hezbolá durante una evaluación de situación y recorrido en la 210ª División en la frontera de los Altos del Golán el viernes, informó el IDF.

Halevi asistió a la frontera junto al Oficial al Mando del Comando Norte, MG Ori Gordin, el Oficial al Mando de la 210ª División, BG Yair Peli, y comandantes adicionales.

Durante esta evaluación, los funcionarios militares detallaron acciones tanto ofensivas como defensivas, incluyendo la mejora de la barrera y componentes de recopilación de inteligencia.

"El IDF está muy enfocado en el combate con Hezbolá. Creo que el número de ataques en el último mes, operativos eliminados, cohetes e infraestructura destruidos, es muy alto", dijo Halevi. "El Comando Norte, con todas las capacidades del IDF, está golpeando muchas capacidades de Hezbolá en Líbano antes de que puedan atacarnos, y al mismo tiempo, nos estamos preparando para movimientos ofensivos dentro del área."

El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, hace comentarios sobre la amenaza de Hezbolá, 6 de septiembre de 2024. (UNIDAD DEL PORTAVOZ DE LAS IDF)

"Creo que esta combinación de ataques muy significativos contra Hezbolá para reducir las amenazas a los residentes en el norte, incluyendo en los Altos del Golán, es muy, muy significativa junto con la preparación para una ofensiva en marcha en la que estamos muy comprometidos."

Preparándose para Hezbolá

Soldados del 11º Batallón completaron un ejercicio militar de varios días destinado a garantizar la preparación para el combate en el norte de Israel, anunció las FDI el viernes.

Las FDI preparan el Batallón 11 con entrenamiento en el norte de Israel, el 6 de septiembre de 2024. (UNIDAD DEL PORTAVOZ DE LAS IDF)

Los soldados entrenaron en escenarios de combate y maniobra en diversos terrenos, incluidos bosques densos y zonas montañosas, mientras simulaban fuego enemigo.

Como parte de este ejercicio, el ejército agregó que los soldados practicaron escenarios para evacuar heridos del campo de batalla durante fuego real.

Preparando a los soldados para el Frente Norte

El Centro Nacional de Entrenamiento Terrestre ha dirigido ejercicios similares a lo largo de la guerra, ya que Hezbolá se ha convertido en una amenaza creciente en el frente norte de Israel.

Cada uno de los soldados del 11º Batallón realizó el ejercicio después de pasar un tiempo llevando a cabo operaciones en la Franja de Gaza, donde se encargaron de la eliminación de terroristas y la destrucción de la infraestructura de Hamas, señalaron las FDI.

El ejército ha llevado a cabo ejercicios similares. En diciembre, las FDI prepararon a los soldados para la posibilidad de combate en Líbano.

Hace solo tres semanas, la Armada de Israel realizó entrenamiento en el norte.

Aumento de las amenazas de Hezbolá a Israel

El grupo terrorista respaldado por Irán con sede en Líbano ha estado lanzando ataques aéreos contra Israel desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, cuando Hamás invadió el centro de Israel y asesinó a unas 1200 personas.

En agosto, el grupo terrorista había planeado lanzar un ataque aéreo masivo pero fue en su mayoría frustrado por los ataques preventivos de la Fuerza Aérea Israelí a sus lanzadores. A pesar de esto, el grupo terrorista lanzó cohetes contra poblaciones civiles en el norte y centro de Israel.

El ataque masivo había sido supuestamente la "primera fase" de una respuesta planeada por Irán, ya que Teherán responsabilizaba a Israel por el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh. Israel ni ha negado ni ha aceptado la responsabilidad por la muerte de Haniyeh.