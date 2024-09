Guerra psicológica y tácticas de Hamás: Documento revelador aprobado en conflicto civil

Un documento previamente no visto encontrado en la computadora de Yahya Sinwar, al parecer arroja luz sobre la estrategia de negociación de la organización, incluyendo la tortura psicológica de las familias de los rehenes, informó el periódico alemán BILD en una exclusiva el viernes.

El documento, obtenido por BILD, al parecer data de la primavera de 2024 y se dice que fue aprobado personalmente por Yahya Sinwar. Si bien BILD le dijo a The Post que no pueden revelar detalles de la fuente, dijeron que el contenido del archivo fue verificado por dos fuentes independientes. BILD también dijo que, desde el 7 de octubre, casi siempre han tenido reporteros en el terreno, algunos realizando entrevistas de alto rango y con acceso a fuentes de alto nivel.

Según BILD, el documento enumera varios factores que Hamas quería considerar al negociar un acuerdo de cese al fuego con rehenes.

Estos incluyen "agotar" el aparato militar de Israel, aumentar la presión internacional sobre Israel y mantener su capacidad armada.

Terror psicológico con rehenes

El documento aparentemente indica que Hamas abusa intencionalmente de los rehenes para aprovechar su posición negociadora. Hersh Goldberg-Polin en cautiverio en Hamás. (credit: SECTION 27A COPYRIGHT ACT)

Indica, "Continuar ejerciendo presión psicológica sobre las familias de los [rehenes], tanto ahora como durante la primera fase [del alto el fuego] para que aumente la presión pública sobre el gobierno enemigo."

En los últimos días, tras el descubrimiento por parte de las FDI de seis cuerpos de rehenes israelíes en un túnel debajo de Rafah, Hamas ha lanzado varios videos con declaraciones de los rehenes antes de sus muertes. Estos videos mencionan el fracaso del gobierno israelí, peticiones de ser llevados a casa y detalles de las horribles condiciones de vida de los rehenes.

Según la interpretación de BILD del documento, las tácticas psicológicas contra las familias de los rehenes son una estrategia desarrollada para aumentar la presión sobre el gobierno de Israel y lograr que acepte los términos del acuerdo.

Hamas también, según el documento, quiere utilizar a los rehenes para presionar a Israel. "Durante las negociaciones para la segunda fase (del alto el fuego, ed.), Hamas permitirá que la Cruz Roja visite a algunos de los prisioneros como un gesto de buena voluntad y para transmitir mensajes a sus familiares."

El objetivo declarado de esto es aumentar la presión sobre Israel para extender el alto el fuego en beneficio de Hamas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Hamas no está interesado en un fin rápido a la guerra

Según BILD, el documento mostró que Hamas no busca un final rápido a la guerra que beneficiaría a los civiles de Gaza. Más bien, el documento dice: "Cláusulas importantes en el acuerdo deberían mejorarse, incluso si las negociaciones continúan durante un período más largo".

En el documento, Hamas admite que su "capacidad militar se ha debilitado", pero no ve la necesidad de un fin rápido a la lucha, reveló BILD.

El documento no hace referencia a las bajas palestinas y las muertes de civiles, lo cual, según BILD, es inusual dada la supuestamente alta cifra de muerte.

Los terroristas quieren reconstruir su poder

Hamas también enumera importantes demandas sobre Israel, como la liberación de 100 prisioneros y terroristas condenados a cadena perpetua en cárceles israelíes, según BILD.

BILD agregó que muchos de los puntos clave del documento se centran en la cuestión de cómo manipular a la comunidad internacional y promover la reconstrucción del poder militar de Hamas.

El documento menciona una "maniobra política", diciendo que los negociadores de Hamas deberían proponer que "fuerzas árabes sean estacionadas a lo largo de las fronteras oriental y norte" con Israel.

Esto tiene como único propósito "servir como un amortiguador para evitar que el enemigo entre en Gaza después de que la guerra termine hasta que ellos (Hamas) hayan reorganizado sus filas y capacidades militares."

Israel debería ser el chivo expiatorio

En el documento, Hamas supuestamente insiste en que Israel debería ser considerado el único responsable de las negociaciones fallidas.

Afirman que si Israel rechaza un acuerdo propuesto por EE.UU., "los medios deben ser informados de que Hamas estuvo de acuerdo, pero que el acuerdo fracasó debido a la terquedad de Israel."

"Hamas no debe ser 'responsable del fracaso de un acuerdo'", dice el documento.

BILD agrega que el documento no hace referencia al Corredor de Filadelfia, a pesar de que es un punto clave en las negociaciones en curso.

"Si es tan crucial, es muy extraño que no haya sido incluido en el documento", dijo BILD a The Post.