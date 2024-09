Mujer arrestada después de arrojar arena a Ben-Gvir durante su visita a la playa de Tel Aviv

Vestido con una camisa blanca abotonada y pantalones, el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir visitó la playa Geula en Tel Aviv el viernes, donde una manifestante le arrojó arena, informaron los medios de comunicación israelíes.

Los manifestantes rodearon la prisión de mujeres de Neve Tirzah el sábado por la mañana desde que ocurrió el incidente. Los manifestantes corearon "Noa Noa, estamos contigo, no estás sola" para apoyar a la sospechosa.

״נועה נועה אנחנו איתך את לא לבד״: מפגינים צועקים מחוץ לכלא הנשים נווה תרצה לצעירה שחשודה בהשלכת "חופן חול" על השר בן גביר https://t.co/tuQ6JYpBqh pic.twitter.com/ejy6GCypta — ynet עדכוני (@ynetalerts) September 7, 2024

La residente de 27 años de la ciudad fue arrestada bajo sospecha de agredir a un funcionario público después de arrojar un puñado de arena al ministro y luego huir al agua. La joven fue llevada a la estación de policía de Lev Tel Aviv para ser interrogada.

Más tarde el sábado por la noche, fue liberada de la custodia y condenada a arresto domiciliario, informaron los medios de comunicación israelíes.

En un video de la visita de Ben-Gvir a la playa de Geula, se puede ver a una persona acompañando al ministro a lo largo de la playa, gritándole: "¡Asesino! ¡Los secuestrados están siendo asesinados en Gaza! Tus hijos necesitan saber - su padre es un asesino".

La policía declaró que el Distrito de Tel Aviv tomó el incidente en serio. En una actualización posterior, el sábado por la mañana, dijeron: “Anoche, presenciamos una campaña de difamación descarada contra la policía y sus oficiales. Esto incluye publicaciones que distorsionan la verdad y los hechos... intentando crear una imagen falsa de la realidad y socavar el trabajo policial”.

El sospechoso fue arrestado y detenido en el centro de detención de Neve Tirza bajo sospecha de agredir a un funcionario público, perturbar el orden público y por preocupaciones sobre obstruir la investigación, informó la policía.

"Este es un evento muy grave donde un funcionario público llega con su familia para pasar tiempo en una playa de Tel Aviv, y una joven local se permite difamarlo", dijo un oficial de policía a Maariv. "A pesar de las llamadas de la policía, se negó a salir del agua, obligando a los oficiales a entrar y sacarla del mar".

'La violencia es una línea roja'

"Actualmente está siendo investigada y será detenida. Más tarde, será llevada ante un juez para una audiencia sobre la extensión de su detención", dijo el oficial. "Se debe entender que agredir a un funcionario público se considera un delito grave, y lo trataremos como tal independientemente de la identidad o agenda política del funcionario. Esto es cruzar una línea roja."

Tras el incidente, el Ministro Ben-Gvir publicó en su cuenta de Twitter / X: "Hoy, vine por unas horas con mi familia a una playa de Tel Aviv y fui recibido por bañistas con mucho apoyo. Un pequeño grupo de manifestantes de izquierda en la playa comenzó a gritarme y a pedirme que me fuera".

הגעתי היום לכמה שעות עם משפחתי לחוף הים בתל אביב, והתקבלתי בידי הרוחצים בחוף באהדה רבה.קומץ קטן של מפגיני שמאל בחוף החלו לצעוק לעברי ולקרוא לי לעזוב את המקום. זכותם, זהו חופש הביטוי, אבל החוף לא שייך לאבא שלהם.לצד זאת, מודה למשטרה ולמאבטחים שפעלו בנחישות למעצר אישה שזרקה חופן… pic.twitter.com/iELCVqS7yx — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 6, 2024

El ministro escribió además: "Tienen derecho a hacerlo, ya que esto es libertad de expresión, pero [no son dueños de la] playa. Al mismo tiempo, agradezco a la policía y al personal de seguridad que actuaron con decisión para arrestar a una mujer que me arrojó un puñado de arena a mí y a mis hijos pequeños. La violencia es una línea roja."

El abogado Nir Alfasa, quien representa al sospechoso en el incidente de arrojar arena, declaró: "La joven niega las acusaciones en su contra. Estaba nadando en el mar y jugando en la arena mientras el ministro estaba de gira y ni siquiera participó en los gritos de otros bañistas en su contra. Su arresto una vez más demuestra que la policía detiene fácilmente a ciudadanos respetuosos de la ley en lugar de luchar contra los criminales. Todo el arresto es mucho ruido y pocas nueces."

La policía informó que se presentó una solicitud por parte del sospechoso para una audiencia inmediata, pero agregaron que la solicitud fue denegada por el tribunal. Debido a esto, el sospechoso permanece bajo custodia según la decisión del juez.

El sospechoso comparecerá en la corte el sábado por la noche para una audiencia sobre su caso.