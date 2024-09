EE.UU. presentará nuevo texto sobre tregua en Gaza; Israel es pesimista

Estados Unidos planea presentar a Hamás e Israel una nueva propuesta para cerrar las brechas en el último 10% restante de la Fase 1 del acuerdo del 31 de mayo, mientras que Jerusalén sigue siendo pesimista sobre la posibilidad de progreso.

"No somos optimistas en absoluto", dijo una fuente al Jerusalem Post.

En una rara aparición pública en Londres, el director de la CIA, William Burns, subrayó el sábado que se ha completado el 90% del texto necesario para la Fase 1 de las tres fases presentadas por el presidente Joe Biden, pero que el último 10% ha sido muy difícil de finalizar.

Estados Unidos, dijo, planea presentar un nuevo lenguaje esta semana en un intento de cerrar esas brechas.

"Estamos trabajando muy duro con los egipcios y los qataríes, los dos mediadores en este momento, para intentar refinar ese marco [de la Fase 1], agregar más detalles y presentarlo de una forma... que ambos liderazgos vean el valor de avanzar", dijo en un evento patrocinado por The Financial Times.

El director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, testifica en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado sobre las amenazas mundiales a la seguridad estadounidense, en el Capitolio en Washington, EE.UU., 11 de marzo de 2024. (credit: REUTERS/Julia Nikhinson/File Photo)

"“No puedo sentarme aquí hoy con todos ustedes y decir que vamos a tener éxito”, dijo Burns, quien ha sido el principal negociador de Estados Unidos y ha liderado todas las cumbres de alto nivel. Ha trabajado junto a los principales mediadores, Catar y Egipto, para ayudar a asegurar la liberación de los 101 rehenes restantes, de los cuales se estima que 66 siguen con vida.

El primer de los dos puntos conflictivos ha sido los detalles relacionados con el intercambio de rehenes de Gaza por prisioneros de seguridad palestinos y terroristas detenidos en cárceles israelíes. Se espera que en la Fase 1 del acuerdo, que duraría seis semanas, entre 18-32 rehenes serían intercambiados por unos 800 prisioneros palestinos, incluidos algunos con sangre en sus manos.

El otro punto conflictivo ha sido el Corredor de Filadelfia, una zona de amortiguamiento crítica entre Egipto y Gaza. Israel se ha negado a ceder a una demanda de Hamas de que las FDI se retiren de ese corredor en la Fase 1 del acuerdo.

El Primer Ministro Benjamin Netanyahu ha sido criticado por sus críticos y el establecimiento de seguridad por negarse a retirarse temporalmente del corredor.

Críticas crecientes de los negociadores de EE.UU. hacia Hamas

Los negociadores estadounidenses han sido más francos en sus críticas hacia Hamas, especialmente después de la ejecución por parte del grupo terrorista de seis rehenes hace más de una semana, cuatro de los cuales probablemente habrían sido liberados en la Fase 1.

Esto incluyó al ciudadano israelí-estadounidense de 23 años, Hersh Goldberg-Polin. Tras esa ejecución, Hamas endureció sus demandas en relación al intercambio de rehenes-prisioneros, según informó la semana pasada un alto funcionario estadounidense.

Burns dijo que Hamas debería querer llegar a un acuerdo, especialmente porque mejoraría las condiciones humanitarias para los palestinos en Gaza.

El principal negociador mencionó que los egipcios, cataríes y "cualquiera con influencia sobre Hamas tiene que presionar fuerte" para llegar a un acuerdo. "No deberían querer ser el obstáculo en el camino de... la posibilidad de genuinamente mejorar las condiciones horribles en Gaza", enfatizó.

"No puedo decirte qué tan cerca estamos en este momento. Es un hecho que si miras el texto escrito [de la Fase 1], el 90% de los párrafos han sido acordados. Pero en cualquier negociación en la que he estado involucrado, el último 10% es el último 10% por una razón, porque es la parte más difícil de lograr", afirmó Burns.

Prometió que Estados Unidos y los mediadores planeaban continuar trabajando en la finalización de la Fase 1 del acuerdo.

"Seguiremos trabajando tan duro como podamos con los demás mediadores en esto porque no hay una buena alternativa para llegar a ese alto el fuego y la liberación de rehenes", dijo.

"Hay mucho en juego", especialmente "para los rehenes que todavía están vivos, que viven en condiciones infernales y túneles debajo de Gaza", explicó Burns.

"Todos debemos recordar que a pesar de todo el trabajo que queda por hacer, esto es en última instancia una cuestión de voluntad política", dijo al llamar a los líderes tanto israelíes como de Hamás "a tomar decisiones difíciles y compromisos difíciles".

Burns también pidió un plan para el día después en Gaza, explicando que si bien las "capacidades militares de Hamás en los últimos 11 meses han sido gravemente degradadas, el grupo también representaba una idea y un movimiento que era difícil de eliminar.

"En mi experiencia, la única forma de matar una idea es con una idea mejor", dijo Burns mientras impulsaba la resolución de dos estados para el conflicto como la mejor manera de avanzar una vez que hubiera un alto el fuego en Gaza.

El jefe de la Secretaría de Inteligencia del Reino Unido, Richard Moore, dijo que dicho acuerdo de alto el fuego en Gaza permitiría una solución diplomática a lo largo de la frontera norte de Israel. Las FDI y Hezbollah han estado involucradas en una guerra transfronteriza desde el 8 de octubre.

"Si pudieras lograr el alto el fuego en Gaza, tienes la oportunidad de revertir el impulso; tienes la oportunidad de abrir el potencial para un acuerdo sobre la Línea Azul entre Israel y Líbano. Tienes la oportunidad de abordar la interrupción del envío internacional en el Mar Rojo", dijo Moore.

Añadió que, en la actualidad, aún existe el riesgo de un ataque retaliatorio iraní contra Israel tras el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán durante el verano.

Israel no ha reivindicado la responsabilidad de ese ataque, pero se presume ampliamente que mató a Haniyeh.

"Sospecho que intentarán atacar y no podremos bajar la guardia", dijo Moore. "Los iraníes tienen todo un manual desestabilizador en la región".