Israelíes exigen acuerdo de rehenes en protestas por todo el país

Israelíes se congregaron en protestas en todo el país el sábado por la noche, exigiendo que el gobierno concluya un acuerdo de rehenes para el regreso de los 101 cautivos restantes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza.

Miles llenaron la carretera afuera de la sede militar de las FDI mientras los manifestantes marchaban y bloqueaban autopistas en múltiples ubicaciones adicionales, incluidas Beersheba, Haifa y Jerusalén.

Cómo las protestas desencadenaron inmediatamente

Las muertes de seis rehenes asesinados hace más de una semana, justo antes de que las fuerzas de las FDI los alcanzaran, desencadenaron enormes protestas y una huelga general la semana pasada.

El impulso aún no ha disminuido, y después de una semana de protestas, las familias de rehenes y organizaciones han instado al público a seguir saliendo a las calles y exigir un acuerdo.

Los organizadores de las manifestaciones dijeron que más de 400,000 personas en todo el país salieron a protestar, informó Maariv.

Según un informe de Ynet, cientos de personas que marchaban hacia la residencia del primer ministro Benjamin Netanyahu en Jerusalén fueron bloqueadas a unos 300 metros de distancia.

Declaraciones de los rehenes liberados y sus familias

Ynet citó a Adina Moshe, una residente de Nir Oz que estuvo secuestrada y fue liberada en el acuerdo de noviembre, diciendo: "Netanyahu es un mentiroso; él dijo que podía empatizar conmigo. Quienes saben lo que es el luto no hablan así. Él sabe lo que es el duelo porque su hermano fue asesinado, y estoy de acuerdo con él en eso. Una persona en duelo no habla así, incluso si quisiera salvar su puesto en el gobierno”.

Andrey Kozlov, quien fue rescatado en la operación Arnon de las FDI, dijo el sábado que sus 246 días en cautiverio de Hamas "fueron un infierno". Refiriéndose a su encuentro con el compañero rehén Alexander Lobanov mientras estaba secuestrado, dijo: "Él me enseñó palabras en hebreo, compartió nuestros miedos y esperanzas. Tuve suerte. Él debería haber estado aquí con nosotros".

Alex estuvo allí conmigo, en el infierno durante dos meses", continuó Kozlov. "El esposo de Michel, el padre de Tom y Kai, el hijo que nunca tuvo la oportunidad de conocer".

El cuerpo de Lobanov fue encontrado en el sur de Gaza junto con los cuerpos de otros cinco rehenes.

Daniel Aloni, quien fue liberado en noviembre, junto con su hija, también habló en la manifestación de Tel Aviv con duras palabras para Netanyahu.

"Estuve en los túneles con algunos de los rehenes que fueron asesinados en cautiverio, y tú, de hecho, con tu decisión de no devolverlos, no evitaste sus muertes", dijo, según Ynet. "En lugar de devolverlos, haces conferencias de prensa diseñadas para explicar a los ciudadanos de Israel por qué renunciaste a ellos.

"Sé que Netanyahu tiene problemas para recordar la fecha del peor desastre del pueblo judío desde el Holocausto, así que permíteme recordarle que hoy es 7 de septiembre, exactamente 11 meses después", agregó.

Danny Miren, el padre de Omri, quien todavía está cautivo en manos de Hamas, habló en una manifestación en Jerusalén, diciendo: "Llevamos ataúdes vacíos envueltos en la bandera nacional, con la esperanza de que nuestros hijos regresaran ante nosotros de pie y no en un ataúd. Parece que ni siquiera el uno por ciento de los sentimientos de la gente ha tocado los corazones de los tomadores de decisiones".