FDI documentan eliminación de terroristas en Gaza a corta distancia

El ejército informó que había logrado matar a docenas de terroristas y registrar la infraestructura terrorista en la zona en una actualización operativa del sábado por la noche sobre las actividades de las FDI en Tel Al-Sultan, una ciudad en el Gobernato de Rafah en Gaza.

Las actividades de las FDI forman parte de las "operaciones específicas basadas en inteligencia" en curso en el sur de Gaza, agregó el ejército.

Comunicaciones por radio del encuentro con terroristas en el sur de Gaza. 7 de septiembre de 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

En una de las incursiones del Batallón 932 en la infraestructura terrorista en el área de Tel Al-Sultan, un terrorista supuestamente lanzó una granada a las fuerzas israelíes, que respondieron con fuego.

Un encuentro a corta distancia

Los terroristas presentes fueron eliminados en el encuentro a corta distancia que siguió, dijo el ejército.

"La patrulla tomó control de un lugar desde el que se lanzó una granada desde el primer piso de una de las habitaciones hacia las tropas", relató el teniente primero Y, comandante de la patrulla del Batallón 932. "La patrulla se resguardó, y comenzamos a devolver el fuego. Lanzamos tres granadas hacia los terroristas y comenzamos un combate a corta distancia. Eliminamos a los terroristas y encontramos en ellos dos AK-47, tres granadas, un arma y una bolsa con documentos de inteligencia."

El teniente primero Y, comandante de pelotón del 932º batallón, relata un encuentro con terroristas en el sur de Gaza, 7 de septiembre de 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

En una grabación de audio publicada por el ejército de las FDI sobre el encuentro con los terroristas, se escucha a un soldado informando lo que estaba ocurriendo por radio.

En respuesta a una pregunta sobre el estado de un terrorista que había sido enfrentado por las fuerzas en el lugar, el soldado respondió: "Terrorista eliminado".