¿Quién es Mohammed Sinwar? Líder oculto de Hamás en la lucha contra Israel

Cuando Mohammed Sinwar nació en 1975 en el campo de refugiados de Khan Younis, su hermano Yahya ya tenía 13 años. Su familia huyó de un pueblo cerca de Ashkelon en 1948 y se estableció en el sur de Gaza. Impulsados por un odio ardiente hacia la idea sionista, los hermanos Sinwar se involucraron profundamente en actividades subversivas contra Israel, culminando en el horrible ataque del 7 de octubre contra civiles israelíes.

En 1989, cuando Yahya fue arrestado y sentenciado a cinco cadenas perpetuas, Mohammed tenía 14 años. Ya no era solo el hermano del brutal Yahya, quien ejecutaba personalmente a supuestos colaboradores con Israel, sino también el hermano de uno de los fundadores de Hamas.

Este movimiento desarrolló cuidadosamente una fuerza militar inicialmente basada en pequeñas células terroristas aisladas que eran difíciles de penetrar para las FDI y el Shin Bet. En 1991, Mohammed fue arrestado por las FDI por actividad terrorista sospechosa y encarcelado en la Prisión de Ktzi'ot, pero fue liberado después de nueve meses. Se acercó a comandantes de campo que luego se convirtieron en figuras clave, como Mohammed Deif, Sa'ad Al-Arabid, y otros involucrados en el desarrollo de las capacidades militares de Hamas.

A medida que los ataques se volvían más mortales, la confianza y el estatus de Mohammed crecían, ayudados por su reputación de "hermano de Yahya", que se había solidificado durante el tiempo de Yahya en las cárceles israelíes.

Mohammed también fue arrestado con frecuencia por las fuerzas de seguridad palestinas bajo presión israelí y eventualmente pasó un total de tres años en su custodia. Su estatura aumentó aún más en abril de 2003 cuando Israel reanudó sus operaciones contra el terrorismo, y un helicóptero de las FDI apuntó y mató a Sa'ad Al-Arabid, el cercano colaborador de Mohammed.

A lo largo de los años, Mohammed operó junto a comandantes senior de Hamas y mantuvo conexiones con figuras clave como Hassan Salameh, quien también estuvo involucrado en ataques terroristas mortales. La capacidad de Mohammed para operar bajo el radar le permitió acumular influencia y experiencia operativa, convirtiéndolo en un jugador clave en la estrategia militar de Hamas. A pesar de los esfuerzos israelíes, la búsqueda de él siguió sin éxito.

Un ex funcionario de seguridad familiarizado con la inteligencia en Gaza durante esos años reveló que, a pesar de la falta de cobertura mediática, se llevaron a cabo más operaciones dirigidas contra Mohammed Sinwar que contra cualquier otro alto cargo de Hamas en la actualidad.

"Mohammed Sinwar no solo estuvo involucrado en el desarrollo militar de la organización, desde las Brigadas Al-Qassam hasta la ala militar completa, sino que desempeñó un papel activo e incluso lideró algunas partes del proceso. No es una coincidencia que su casa haya sido destruida varias veces en las últimas dos décadas. Las operaciones para eliminarlo fueron enormes pero sin éxito", explicó el ex funcionario.

Un líder en el secuestro de Schalit

En 2006, Mohammed una vez más demostró su lealtad, en primer lugar, a su hermano Yahya, quien estaba entonces encarcelado en Israel, y a otros prisioneros de seguridad liderando la operación para secuestrar al soldado Gilad Schalit y luego manteniéndolo cautivo hasta que su hermano fue liberado en 2011.

Tanto líderes senior de Hamas como funcionarios de seguridad israelíes eran conscientes de que Yahya sería liberado en el acuerdo de Schalit en gran parte debido a la participación de Mohammed en la operación.

"El problema no era que Yahya estuviera en la lista de los liberados, sino que dos puntos debían considerarse: primero, cómo aprobar el acuerdo sin liberar a Hassan Salameh, considerado más importante que Yahya en actividades terroristas; y segundo, la negativa de Mohammed a firmar un documento con Shin Bet y las FDI comprometiéndose a no regresar a actividades terroristas", continuó el ex funcionario. "Por cierto, el secuestro de Schalit no fue la única operación que Mohammed llevó a cabo por su hermano. En 1992, estuvo involucrado en una misión liderada por Mohammed Deif para secuestrar y asesinar al soldado Alon Karavani."

El abogado Eyal Borda, jefe de la División de Inteligencia del Servicio Penitenciario de Israel hasta 2017, le dijo a Walla esta semana que era bien sabido que Mohammed Sinwar estaba detrás del secuestro de Schalit y lo mantenía, a pesar de la participación de otras organizaciones terroristas.

Pero es importante entender la conexión entre las figuras. Lo primero que hizo Yahya Sinwar después de ser liberado fue viajar a ver a la madre de Hassan Salameh en Gaza y prometerle: "Fui liberado, pero haré todo para liberar a tu hijo".

El 7 de octubre de 2023, Yahya Sinwar dio un paso significativo, cumpliendo sus palabras de 2011.

Lo triste del proceso que llevó a la guerra es que Sinwar repetidamente dejó claro sus intenciones públicamente en cada oportunidad, afirmando su compromiso de liberar a prisioneros de seguridad y derrotar a Israel. En círculos de seguridad y políticos en Israel, estas declaraciones fueron medio burladas, medio desestimadas, sin comprender completamente la determinación y dedicación de Hamás a su ideología extrema, que se había arraigado desde finales de los años 80.

El sucesor

Tras la liberación de Sinwar, comenzó a acumular poder y estatus, en parte gracias a su hermano Mohammed, quien lo presentó a figuras clave y procesos sobre el terreno. Con el tiempo, a medida que se eliminaban a miembros más antiguos de la ala militar de Hamas, el valor de Mohammed crecía.

En el verano de 2014, durante la Operación Borde Protector, dos de sus colaboradores cercanos, Raed al-Attar y Mahmoud Abu Shamaleh, considerados candidatos para reemplazar a Mohammed Deif, fueron asesinados. Ese mismo día, se extendieron rumores sobre la muerte de Deif. Se habían reunido en un escondite para analizar la situación, pero el Shin Bet descubrió la reunión y la Fuerza Aérea Israelí completó la misión. La eliminación de estas figuras afianzó aún más el estatus de Mohammed.

Recientemente, el Ministro de Defensa Yoav Gallant visitó el Comando del Sur y recibió una sesión informativa sobre la situación en Gaza tras el asesinato de Mohammed Deif, jefe de la ala militar de Hamas.

Poco después, se difundió una foto mostrando a Gallant junto al Jefe del Comando del Sur, el Mayor General Yaron Finkelman, con una pantalla de ordenador al fondo mostrando una imagen de los hermanos Sinwar, Yahya y Mohammed. Fuentes de seguridad indican que desde el asesinato de Deif, Mohammed Sinwar ha tomado la delantera en el ámbito militar. Sin embargo, se cree que no lo han declarado oficialmente como comandante de la ala militar porque Yahya teme críticas sobre que la familia Sinwar está tomando el control de la organización.

"Muchos no entienden quién es realmente Mohammed Sinwar. Él es un archi-terrorista que personalmente asesinó a palestinos durante interrogatorios, con el objetivo de aprender cómo operan las FDI y el Shin Bet. No dudó en torturar y matar a su propia gente", dijo un ex funcionario de seguridad. "La serie de actos horribles que cometió le ayudaron a comprender el lado israelí al punto de intentar convertir agentes en contra de Israel. Incluso puede identificar aviones por el sonido que emiten. Nadie en Hamas entiende mejor los patrones operativos encubiertos de Israel que él. Realizó todas las interrogaciones él mismo, aprendiendo todo de principio a fin."

Según fuentes militares, Mohammed Sinwar es considerado aún más despiadado que su hermano Yahya.

"Mohammed creció a la sombra de figuras como Deif, Ayyash, Shahadeh, y Al-Arabid. Presenció el desarrollo de Hamas y adquirió una inmensa experiencia en ambos lados, palestino e israelí", dijeron las fuentes. "No encontrarás un evento clave en la acumulación militar de Hamas en los últimos 25 años en el que Mohammed Sinwar no estuviera involucrado. Sirvió como comandante de Khan Yunis, un rol muy senior, e incluso los comandantes que le siguieron operaron bajo su influencia. Es importante entender que él era el representante de Deif en el terreno, hablando con combatientes, comandantes de brigada y líderes de batallón cuando Deif no podía o no quería estar presente, lo que solo amplificaba su poder. Por otro lado, era ferozmente leal a Deif, nunca lo socavó, y todos sabían que cualquier decisión que tomara tenía el respaldo de Deif, un beneficio que Mohammed disfrutaba enormemente."

Entre sus habilidades no solo se encuentra la comprensión de la inteligencia israelí y las tácticas de las FDI, evidenciadas en los eventos del 7 de octubre, sino también en alinear los intereses de diferentes organizaciones.

Un ejemplo es cómo reclutó al violento y peligroso clan Durmush, responsable de contrabandear armas y drogas desde el Sinaí hasta Gaza, para llevar a cabo el secuestro de Gilad Schalit.

Además, persuadió al grupo "Ansar Bait al-Maqdis" con base en el Sinaí, inicialmente afiliado a al-Qaeda, para que jurara lealtad a ISIS bajo su influencia, estableciendo así la Provincia del Sinaí de ISIS. A cambio, Sinwar les proporcionó armas y entrenamiento para ataques contra el ejército egipcio en el Sinaí. A su vez, el grupo prometió garantizar que los envíos de armas a Gaza llegaran a su destino según lo planeado.

Esta colaboración demostró la comprensión de Sinwar de las doctrinas de combate, el entrenamiento y el liderazgo de la actividad operativa enfocada. Estas capacidades lo posicionan como un sucesor natural de Deif, razón por la cual las evaluaciones israelíes sugieren que está involucrado no solo en los esfuerzos de guerra actuales, sino también en las negociaciones con Israel para la liberación de rehenes.

"No me sorprendería si Mohammed Sinwar está jugando un papel importante en las negociaciones con Israel, incluyendo decidir qué prisioneros serán liberados", dijo un ex oficial de seguridad. "Él entiende mucho mejor que su hermano qué concesiones en el terreno podrían salirle mal a Hamas. Es probable que Yahya dependa en gran medida del consejo de Mohammed. Algunos creen que Mohammed es más astuto y despiadado que Yahya, prefiriendo mover los hilos desde detrás de escena mientras su hermano se beneficia del estatus que obtuvo durante décadas en las cárceles israelíes. Estoy seguro de que Mohammed está aconsejando a Yahya que tome una postura firme sobre el Corredor de Filadelfia porque entiende su importancia como línea vital. También creo que no hay forma de que Hamas renuncie a Hassan Salameh en las negociaciones, ya que es un amigo cercano de Mohammed. Otro punto crucial es que muchos creen que Mohammed es responsable de la constante seguridad de Yahya, una tarea que requiere inmensa energía y responsabilidad. Pero la realidad en Gaza nos enseña que todos son reemplazables, y el sucesor no es menos despiadado o peligroso que su predecesor."

Otro ex alto oficial militar que conoce bien el liderazgo de Hamas dijo esta semana que la historia del terrorismo en la región muestra que dentro de una hora de un asesinato selectivo, ya hay un sucesor, incluso si no se anuncia oficialmente.

"Así como hace un año, muchos no conocían a Khalil al-Hayya, un líder senior de Hamas que ahora sirve como subordinado de Yahya, o conocían a Mohammed Sinwar antes de que su imagen conduciendo un jeep en un túnel masivo cerca del cruce de Erez fuera revelada en los medios", dijo el oficial.

El grupo brutal que permanece después de 11 meses de lucha, con algunos escondiéndose en túneles y otros en apartamentos en toda Gaza, indica que las fuerzas de seguridad israelíes aún tienen un trabajo significativo que hacer en la desmantelación de la infraestructura terrorista.