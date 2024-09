La FAI elimina líderes de la Jihad Islámica y terroristas de Hamás

Los comandantes del Batallón Deir al-Balah de la Yihad Islámica Palestina (PIJ), Abdallah Khatib y Hatem Abu Aljidian, fueron asesinados el sábado durante un día de ataques de la Fuerza Aérea de Israel (FAI) contra terroristas de PIJ y Hamas infiltrados en una zona humanitaria y escuelas en la Franja de Gaza, informaron las FDI y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel).

La declaración señaló que el ataque de la Fuerza Aérea de Israel fue preciso, dirigido a una amenaza inmediata en la zona, y se llevó a cabo para neutralizar el peligro que representaban los terroristas.

Se informó que Khatib comandó la actividad terrorista del batallón durante la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel. Aljidian era el comandante del Batallón Este de Deir al-Balah de la Yihad Islámica.

La FAI ataca centro de comando de terror de Hamas infiltrado en escuela del norte de Gaza

Anteriormente, aviones de la Fuerza Aérea de Israel realizaron un ataque preciso contra terroristas de Hamas que operaban desde un centro de comando y control incrustado en una estructura que anteriormente había funcionado como un edificio escolar, según informaron las FDI y el Shin Bet.

Según informes, Hamas utilizaba la Escuela Amr Ibn al-As en el norte de Gaza para planificar y lanzar ataques contra las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza y en territorio israelí.

El sábado por la mañana temprano, las FDI informaron que durante la noche anterior, la Fuerza Aérea de Israel golpeó un centro de comando y control terrorista de Hamas incrustado dentro de la escuela Halima al-Sa'diyya en el norte de Gaza. Según informes, los terroristas también habían estado utilizando el centro de comando para planificar ataques terroristas.

Reuters, citando a médicos locales, informó que el ataque a la escuela Halima al-Sa'diyya mató al menos a ocho personas y dejó heridas a 15.

Según la agencia de noticias, personas desplazadas habían estado utilizando el recinto escolar en Jabalya como refugio.

Pasos tomados para reducir el daño a civiles

En los comunicados de todos los ataques mencionados, las FDI y el Shin Bet declararon que Israel había tomado numerosas medidas para mitigar el riesgo para los civiles ubicados cerca de los objetivos.

También señalaron que los ataques de la Fuerza Aérea Israelí habían utilizado municiones precisas, vigilancia aérea e inteligencia adicional para mitigar aún más el riesgo.

También señalaron que los ataques de la Fuerza Aérea Israelí habían utilizado municiones precisas, vigilancia aérea e inteligencia adicional para mitigar aún más el riesgo.

Hamas frecuentemente explota la infraestructura civil actual o pasada para proteger sus actividades.