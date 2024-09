¿Acuerdo inminente? Director de la CIA prevé propuesta de tregua en Gaza

El jefe de la CIA, quien también es el principal negociador de EE. UU. para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los rehenes mantenidos por Hamas, dijo que en los próximos días se presentará una propuesta de alto al fuego más detallada.

El director de la CIA William Burns estaba hablando en un evento del Financial Times en Londres junto a Richard Moore, jefe de la agencia de espionaje extranjero británica MI6, la primera vez que aparecían juntos públicamente.

Después de 11 meses de conflicto en Gaza, Burns está trabajando para Estados Unidos con Qatar y Egipto para asegurar un alto el fuego, y dijo que hay un trabajo en curso en "textos y fórmulas creativas" para encontrar una propuesta que satisfaga a ambas partes.

"Haremos esta propuesta más detallada, espero en los próximos días, y luego veremos", dijo.

Añadió que se trataba de una cuestión de voluntad política y esperaba que los líderes de ambos lados reconocieran "que ha llegado finalmente el momento de tomar algunas decisiones difíciles y hacer compromisos complicados".

El director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, testifica en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado sobre las amenazas mundiales a la seguridad estadounidense, en el Capitolio en Washington, EE.UU., 11 de marzo de 2024. (credit: REUTERS/Julia Nikhinson/File Photo)

Mirando hacia Ucrania

Burns y Moore habían escrito un artículo de opinión conjunto en el periódico Financial Times el sábado antes del evento, en el que destacaban los esfuerzos conjuntos de la pareja para ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Dijeron que "mantener el rumbo" apoyando a Ucrania era más importante que nunca y prometieron seguir cooperando allí.

Al hablar sobre la ofensiva de Ucrania en la región de Kursk en Rusia, donde Kyiv ha tomado tierras, Moore la calificó como un movimiento "audaz y valiente" para intentar cambiar el juego.

"Aún es demasiado pronto para decir cuánto tiempo podrán resistir los ucranianos allí (en Kursk)", agregó.

Mientras Burns calificaba la ofensiva como un "logro táctico significativo" para los ucranianos, también mencionó que no veía evidencia de que el poder del presidente ruso Vladimir Putin se estuviera debilitando.