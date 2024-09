Rehén beduino rescatado revela que Hamas le disparó por proteger a judíos

Qaid Farhan Alkadi, un beduino secuestrado por Hamas el 7 de octubre y rescatado de la Franja de Gaza la semana pasada, le dijo al Canal 12 que fue baleado por los terroristas invasores por negarse a decirles "dónde estaban los judíos israelíes".

"Nos criaron de esta manera", dijo Alkadi, explicando por qué se negó a compartir información con los terroristas.

“Hamas vio que realmente era musulmán”, dijo, explicando que le pusieron a prueba su conocimiento del islam y su árabe. “Dijeron: ‘Llévanos en tu coche y muéstranos dónde están los judíos’. Yo dije, Es sábado, estoy trabajando. Nadie está aquí. Nadie está aquí. Hice el tonto, [así que] aunque me mataran, no estaba dispuesto a hacerlo (para ayudar a Hamas)”.

El padre de 52 años y padre de 11 hijos estaba trabajando como guardia de seguridad cerca del Kibbutz Magen cuando Hamas invadió. Su hermano lo llamó para advertirle sobre los terroristas invasores, y cuando salió a verificar las cosas, dijo que vio "a 100 metros de mí a tres terroristas de Hamas disparando en mi dirección y corriendo hacia mí. Tiré el teléfono y levanté las manos".

Qaid Farhan Alkadi sale del hospital. 28 de agosto de 2024. (credit: Via Maariv)

"Uno de ellos me golpeó con su arma", dijo Alkadi. "El otro me pateó con su pie. Me tiraron al suelo y me ataron las manos. Pasó un trabajador extranjero y le dispararon justo a mi lado".

"Para ellos, soy más enemigo que los israelíes judíos", dijo, diciéndole al entrevistador: "Somos una familia, un solo pueblo. Nadie nos puede arrebatar esto".

Abuso médico en cautiverio de Hamás

Alkadi dijo que quedó discapacitado después del asalto de Hamás. Cuando fue secuestrado por primera vez, Alkadi explicó que los terroristas lo llevaron al Hospital Nasar en Khan Yunis, donde fue maltratado.

"Mira, aquí va nuestro perro", supuestamente dijeron los gazatíes cuando Alkadi entró en la instalación médica, donde luego fue operado sin anestesia.

"Había mucha gente allí y se podía ver su alegría. Sentían que habían ganado", recordó el exrehén.

Fue durante su estancia en este hospital que Alkadi conoció al rehén de 86 años, Aryeh Zalmanovich, que fue secuestrado del Kibbutz Nir Oz.

"Estaba herido en la cabeza y la mano", dijo Alkadi. "Ochenta y cinco años, con diabetes, completamente abatido. Me dijo: 'Te lo digo, no vale la pena ser viejo'".

La pareja se convirtió en amigos rápidamente mientras pasaban un mes y medio compartiendo una habitación de hospital.

"Él estaba acostado en la cama, y yo estaba a su lado en una silla, y me contaba historias", dijo Alkadi a Channel 12. "Tenía una nieta a la que quería mucho y dos hijos que viven en el norte. En cada oportunidad, él hablaba de ellos".

La pareja fue separada brevemente, ya que a Alkadi lo colocaron con trabajadores extranjeros secuestrados y a Zalmanovich con una familia judía. Después de reunirse de nuevo, Alkadi dijo que su amigo dejó de comer y hablar y fue puesto en una infusión.

Cuando Zalmanovich empezó a hablar de nuevo, comenzó a despedirse, contó Alkadi.

"Me levanté y me acerqué. Dijo: 'Adiós al kibutz. Adiós a mis amigos. Adiós a mi nieta.' Me destrozó. Intenté hablar con él, llamarlo, 'Aryeh, Aryeh...' Nada, no escucha. Y luego todo termina.

"Fue una despedida muy difícil. De repente, tienes a un israelí con el que hablas y pasas tiempo en cautiverio. Sientes que es un hermano, una familia, un padre, todo", dijo Alkadi.

Los terroristas dejaron a Alkadi con el cuerpo de Zalmanovich durante horas antes de comenzar a filmarlo y orquestar sus palabras, dijo. Los terroristas le dijeron que dijera que Zalmanovich había estado enfermo y que Hamas intentó salvarlo.

Al preguntarle cómo se ocupaba, dijo: "Dormir, despertar y hablar con Dios. Creo. Encontré un Corán allí y de 12 a 14 horas al día leo el Corán. Me dije a mí mismo que si, como musulmán, recibo ese trato, ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué tipo de tratamiento reciben?"