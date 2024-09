BBC viola sus normas editoriales 1,500 veces en conflicto Israel-Hamas

La BBC ha violado sus pautas editoriales para la cobertura de noticias más de 1,500 veces desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, según el informe del sábado del Telegraph basado en la investigación liderada por el abogado británico Trevor Asserson.

La investigación analizó cuatro meses de la producción de la BBC en televisión, radio, noticias en línea, podcasts y redes sociales. Además, un equipo de alrededor de 20 abogados y 20 científicos de datos contribuyeron a la investigación y analizaron nueve millones de palabras de la producción de la BBC utilizando inteligencia artificial (IA), agregó The Telegraph.

La investigación encontró que había un "patrón profundamente preocupante de sesgo contra Israel" y que Israel estaba asociado con el genocidio 14 veces más que el grupo terrorista Hamas a lo largo de la cobertura analizada de la BBC.

El número total de infracciones editoriales de la BBC, incluyendo imparcialidad, precisión, valores editoriales e interés público, fue de 1,553.

Otros hallazgos de la investigación incluyeron la minimización repetida del terrorismo de Hamas por parte de la BBC. Por el contrario, Israel fue presentado como una "nación militarista y agresiva" por la BBC, según el informe.

Peatones caminan junto a un logotipo de la BBC en Broadcasting House en Londres, Gran Bretaña, 29 de enero de 2020. (credit: REUTERS/HENRY NICHOLLS/FILE PHOTO)

El informe también agregó que había periodistas de la BBC que habían mostrado simpatía por Hamas, con algunos celebrando sus actos de terror en el pasado.

¿Periodistas que apoyan al terrorismo?

El canal más problemático de la BBC resultó ser BBC Arabic, según el informe, que mostró que era uno de los más sesgados de todos los medios de comunicación globales en cuanto a cómo manejaba la guerra entre Israel y Hamas.

Se mencionaron once casos en los que la cobertura de la guerra por parte de BBC Arabic presentaba reporteros que hicieron declaraciones públicas en apoyo al terrorismo, específicamente apoyando a Hamas. El informe añadió que los televidentes del canal no estaban al tanto de esta información.

Después de los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre, la BBC dijo que describiría a Hamas como una organización terrorista cuando fuera posible, informó The Telegraph. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Sin embargo, la investigación mostró que Hamas fue reconocido como una organización terrorista solo 409 de 12,459 veces, totalizando un 3.2%, durante el periodo de cuatro meses.

La BBC responde

La BBC respondió al informe de Asserson diciendo que lo "consideraría cuidadosamente", agregó The Telegraph. Uno de los portavoces de la corporación señaló que había serias dudas sobre la metodología del informe, destacando que se utilizó inteligencia artificial en su análisis.

"No creemos que la cobertura pueda evaluarse únicamente contando palabras específicas desvinculadas del contexto", dijo el portavoz.

Laurence Julius, vicepresidente de la Asamblea Nacional Judía, dijo que debería haber una revisión independiente de la cobertura de Israel por parte de la BBC: "La BBC, como la compañía de medios más influyente del mundo con una audiencia global de más de 500 millones, incluidos líderes de opinión influyentes, tiene la responsabilidad de informar las noticias con precisión, sin sesgo ni distorsión y de explicar el contexto. La BBC ha fracasado rotundamente y esto está alimentando una narrativa antiisraelí y antisemita en toda su red. Tiene que cambiar".

Se informa que la investigación ha sido enviada al director general de la BBC, al presidente y a todos los miembros de su junta directiva.

Trevor Asserson, un abogado nacido en Gran Bretaña con base en Israel, ha estado monitoreando la cobertura de la BBC sobre Israel durante dos décadas desde la Segunda Intifada.

"La responsabilidad de la BBC como emisora de servicio público es entregar noticias sin sesgo", dijo Asserson.

"Nuestro análisis revela una desviación significativa de este estándar, especialmente en su cobertura del conflicto entre Israel y Hamás, donde la emisora mostró una clara parcialidad hacia un lado. Este sesgo fue aún más pronunciado en el contenido en árabe de la BBC.

"Este comportamiento no solo viola la Carta Real de la BBC, sino que también pone en duda su idoneidad para seguir recibiendo financiamiento público".