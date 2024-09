Policía: Si FDI hubieran compartido información a tiempo, víctimas de Nova podrían haberse salvado

Algunos funcionarios de la policía han acusado a las FDI y al Shin Bet de retener información sobre amenazas de seguridad durante la noche entre el 6 y 7 de octubre, lo que, de haber sido compartido con la policía, podría haber salvado la vida de 364 civiles que murieron en la fiesta de Nova y 44 rehenes que fueron tomados.

Según informó por primera vez el Canal 12 al final de semana, el comandante de la policía en funciones para el área de Negev, Eyal Azulai, es citado diciendo que la policía siempre había dudado sobre la seguridad de los asistentes a la fiesta de Nova y que si hubieran sabido sobre la amenaza de seguridad mejorada, podrían haber terminado la fiesta antes de que ocurriera la invasión.

Las advertencias a las que se refería Azulai llevaron al menos a dos consultas entre el Shin Bet y las FDI en medio de la noche entre el 6 y 7 de octubre.

Ningún funcionario israelí tenía idea de la escala de la invasión de Hamas

Parece que un aspecto de estas advertencias involucraba a la inteligencia de las FDI viendo entre docenas y cientos de tarjetas SIM de teléfonos celulares israelíes encendiendo dentro de Gaza, lo que generó sospechas de un posible intento de penetración en Israel.

Las diversas advertencias finalmente llevaron a una conferencia telefónica decisiva entre el Jefe de Estado Mayor de las FDI, Tte. Gral. Herzi Halevi, el jefe de Shin Bet, Ronen Bar, y otros altos funcionarios de las FDI, en la que Shin Bet decidió enviar un pequeño equipo adicional de refuerzos a la frontera y todos los funcionarios de seguridad acordaron discutir la situación más al día siguiente.

Sin embargo, ya sea porque los jefes de seguridad no vieron la amenaza como muy significativa, o porque no querían ampliar el círculo de intercambio de inteligencia a la policía, a quienes tal vez confiaban menos con una información tan delicada, ni siquiera dijeron a la policía que algo problemático estaba en marcha.

Ante las acusaciones, las FDI dieron una negación genérica, diciendo solo que aún están investigando el incidente del partido Nova y presentarán sus hallazgos al público cuando concluyan la investigación.

Sin embargo, dado que las FDI habían dicho originalmente que publicarían la investigación en junio y luego en algún momento durante julio y agosto, los funcionarios de las FDI y la policía han estado filtrando regularmente hallazgos de todas las diferentes investigaciones militares para intentar moldear la opinión pública sobre ellas antes de que se emitan los informes oficiales.

En el pasado, ciertos funcionarios de las FDI han intentado culpar a la policía por permitir que el partido Nova avanzara en una zona así y por reaccionar lentamente para salvar a los asistentes, dado que técnicamente tenía más responsabilidad directa por su seguridad que por las muchas ciudades fronterizas de Gaza que Hamas invadió y que se suponía debían ser protegidas por las FDI.

Esta última filtración coloca la responsabilidad en las FDI y el Shin Bet (que ha sido aún más opaco que las FDI, no proporcionando una sola actualización pública hasta la fecha sobre sus fallas del 7 de octubre) por no haber advertido a la policía sobre el aumento del peligro del que tenían conocimiento durante la noche del 6 al 7 de octubre.

Aunque nadie en las FDI o el Shin Bet tenía idea de la magnitud de la invasión inminente, incluso una advertencia de una pequeña penetración, sobre la que estaban preocupados, podría haber sido suficiente para que la policía cerrara la fiesta Nova y evacuara a los asistentes.

Luego, el reporte del Canal 12 intenta elogiar a la policía por evacuar un porcentaje significativo de los asistentes a la fiesta Nova una vez que comenzó la invasión de Hamas, así como por establecer una posición defensiva en la Ruta 232, lo que ralentizó el avance de Hamas contra algunos de los asistentes.

Sin embargo, el reporte también menciona que el entonces jefe de la policía de Israel, Kobi Shabtai, ni siquiera llamó a Halevi para pedir más ayuda hasta las 11:45 a.m., momento en el que ya era demasiado tarde para salvar a muchos de los asistentes a la fiesta Nova.

En ese momento, ni Halevi ni Shabtai hicieron movimientos audaces para enviar una mayor cantidad de fuerzas de refuerzo rápidamente a la fiesta Nova, a pesar de que había muchos más civiles allí que en muchos otros lugares invadidos por Hamas.

Como ha quedado claro en varias sesiones informativas de las FDI, los altos oficiales de las FDI todavía estaban en estado de shock o no tenían una imagen clara de los lugares invadidos por Hamas y no asignaron comandantes de campo a ciertas áreas hasta alrededor de la 1:00 o 2:00 p.m., y las fuerzas de refuerzo completas no llegaron a algunos lugares hasta aún más tarde.

Para entonces, toda la posición policial en la Ruta 232 había sido sobrepasada, y cualquier civil del partido Nova que se había quedado cerca fue en su mayoría asesinado o secuestrado.

Existe un desacuerdo en curso entre las IDF y la policía sobre cuál lado tenía más dudas sobre mantener el partido Nova y cuál lado fue más negligente al permitir que se llevara a cabo en una zona peligrosa tan cerca de Gaza en primer lugar.

Varios funcionarios de las IDF han dicho que ni siquiera fueron informados por otros funcionarios de las IDF de que el partido se estaba llevando a cabo.

Sin embargo, el Jefe de Estado Mayor del Comando Sur de las IDF, Brig.-Gen. Manor Yanai, le había dicho a Azulai que no había ningún problema de seguridad con el partido Nova, y a pesar de esa afirmación, no actualizó posteriormente a Azulai ni a ningún otro funcionario de la policía que la situación había cambiado, según Channel 12.

La falta de actualización de la policía por parte del Comando Sur de las IDF se agravaría aún más, ya que su comandante y jefe de Yanai, el Maj.-Gen. Yaron Finkleman, abandonó sus vacaciones en el norte de Israel y se apresuró al sur hasta su base en Beersheba en medio de la noche para tener un control más cercano sobre la situación.