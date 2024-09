Familia de Avera Mengistu: "Su país lo está abandonando" en protesta

El sábado marcó 11 meses de cautiverio para muchos de los rehenes retenidos en Gaza por Hamas, pero para Avera Mengistu, un israelí capturado en 2014, el sábado marcó su décimo año en cautiverio de Hamas.

Una manifestación para exigir la liberación de Mengistu tuvo lugar el domingo por la tarde en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Los padres y el hermano de Mengistu hablaron en la manifestación, así como el hermano de Hadar Goldin, cuyo cuerpo ha sido retenido por Hamas por más de 10 años desde que fue asesinado durante la Operación Margen Protector en 2014, y el hermano de Hisham al-Sayed, quien ha sido retenido por Hamas desde 2015. El cuerpo de Oron Shaul, quien, al igual que Goldin, cayó en Gaza durante la operación de 2014, también ha sido retenido por Hamas.

El padre de Avera, Ayelin Mengistu, habló sobre su hijo: "Entró en Gaza y no tenía la intención de quedarse allí. Hay tres más: Hadar, Oron y Hisham. Recientemente, se han unido niños, padres, madres y padres. Me duele el corazón ver personas que son asesinadas allí y regresan muertas."

Ilan, el hermano de Avera, agregó: "Madre se sienta frente a las noticias todas las noches para ver tu foto y dice - 'Así al menos sé que no te han olvidado.' Tu país, que se supone que debe cuidarte, te está abandonando."

Se cree que tanto Mengistu como al-Sayed están vivos, y se han publicado videos de ambos por la organización terrorista.

Se cree que ambos hombres tienen discapacidades psiquiátricas, lo que los llevó a vagar hacia Gaza.

"Demostremos a Avera y su familia que no nos rendiremos hasta que regrese a casa de manera segura", dijo el foro Luchando por Liberar a Avera Mengistu.

FAMILIARES DE Hisham al-Sayed y Avera Mengistu posan en una rueda de prensa en 2018 en la que pidieron la liberación de los dos civiles israelíes cautivos de Hamás (credit: HADAS PARUSH/FLASH90)

"Se invita al público a venir y expresar el dolor y la conmoción que todos sentimos después de 10 años de abandono en cautiverio por parte de Hamas".

"Ha habido casi ninguna atención por parte del Estado, los medios de comunicación, la sociedad israelí y las organizaciones de ayuda hacia el sufrimiento de la familia", dijo el foro.

10 años desde que Mengistu fue secuestrado

"A partir de ayer, 7 de septiembre, han pasado 10 años desde que Avera Mengistu está en la brutal cautividad de Hamas", dijo el Foro de Familias de Rehenes.

“A pesar del sufrimiento continuo, su familia no ha dejado de recurrir al gobierno de Israel, líderes mundiales y organizaciones humanitarias [pidiéndoles] que hagan todo lo posible para lograr su liberación de sus crueles captores”.

Cuando las FDI primero publicaron el número de rehenes tomados luego del 7 de octubre, Mengistu, al-Sayed, Goldin y Shaul no fueron incluidos en este conteo, dijo Leah, la madre de Goldin.

"No nos contaron", dijo, en una referencia a una expresión israelí que significa "no éramos importantes para ellos".

Manifestación del 19 de mayo de 2021 por la liberación de Hisham al-Sayed y Avera Mengistu, cautivos israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, así como de los cadáveres de los soldados israelíes Hadar Goldin y Oron Shaul, retenidos por Hamás como moneda de cambio. (credit: MARC ISRAEL SELLEM)

Después de pelear con los funcionarios, Goldin logró asegurar que los rehenes tomados antes del 7 de octubre fueran incluidos en el conteo de rehenes.

Tovah Lazaroff y el personal del Jerusalem Post contribuyeron a este informe.