Rehén liberado revela cómo Hamas la filmó para videos de guerra psicológica - WSJ

Los terroristas de Hamas obligan a los rehenes a participar en los videos de guerra psicológica que el grupo terrorista publica, ordenándoles exactamente qué decir y cómo actuar, según un informe exclusivo del Wall Street Journal del sábado.

El informe se centró principalmente en la rehén israelí Aviva Siegel, que estuvo en cautiverio durante más de 50 días y fue liberada en un acuerdo temporal en noviembre. Siegel dijo a la publicación que los terroristas de Hamas obligaban a los rehenes a participar en sus videos y les decían exactamente qué decir cuando la filmaban.

Ella dijo que los secuestradores de Hamas crearon líneas para que siguiera, y si decía algo incorrecto mientras grababan, repetían la toma una y otra vez.

"‘No dijiste que tienes 62 años.’ ‘No dijiste que eres de Kfar Aza.’ ‘No dijiste que Bibi [primer ministro Benjamin Netanyahu] necesita traerte de vuelta," Siegel le dijo al WSJ, recordando cómo Hamas la criticaba al filmar los videos de propaganda.

"Siempre olvidaba algo, así que tenía que decirlo una y otra vez," explicó Siegel en el informe.

Los terroristas que filmaban a Siegel tenían un pequeño "equipo de producción" que incluía a un camarógrafo y a una persona que hablaba hebreo. Captura de pantalla de la amenaza de Hamás de liberar los últimos mensajes de los rehenes, 2 de septiembre de 2024. (credit: screenshot)

Montaje de los rehenes para que parezcan bien tratados

Además, Siegel explicó cómo sus captores la filmaban cuando recibía comida. "Solían preparar comida y ponerla en la mesa," dijo, agregando "Teníamos que sentarnos junto a ellos, sonreír y decir que todo estaba bien, solo para la foto."

Siegel también contó cómo un terrorista intentó una vez que se peinara para que pareciera que la cuidaban mejor, pero ella se negó a hacerlo.

"Sabía cómo lucía. Era repugnante. Estaba muy sucia," explicó Siegel. "Lo miré, recogí mi cabello y dije, 'Hermoso'. Un par de horas más tarde, me dijo que fuera a la otra habitación y que iban a sacarme una foto. Así que entendí que quería que me viera mejor mientras tomaban las fotos."

Otro rehén liberado, Chen Almog-Goldstein, llevado desde Kfar Aza con sus tres hijos, dijo que sus captores la filmaron mientras estaba dentro de los túneles durante su segundo día en Gaza. Sin embargo, las imágenes nunca se publicaron.

Según el Foro de Familias de Rehenes, Hamas no siempre elige hacer públicos los videos.

Continúan siendo publicados vídeos de propaganda

La semana pasada, Hamas publicó vídeos de guerra psicológica de cuatro de los seis rehenes que fueron asesinados por el grupo terrorista. El grupo comenzó publicando las imágenes de Eden Yerushalmi, Alex Lobanov y Carmel Gat.

El jueves por la noche, se publicó el vídeo de Hersh Goldberg-Polin.

Cuando a la madre de Hersh, Rachel Goldberg-Polin, se le preguntó cómo se sentía al ver un vídeo de propaganda hecho por Hamas de su hijo en abril, dijo al The Wall Street Journal que era como una forma de "trauma y tortura muy lenta".

También mencionó que algunas familias le han dicho que "darían cualquier cosa por tener ese video", ya que les da cierta esperanza de que sus seres queridos sigan con vida a pesar de lo difícil que es ver las imágenes.