Hezbolá lanza triple ataque de cohetes en Kiryat Shmona

Hezbolá disparó docenas de cohetes desde Líbano hacia el norte de Israel en una serie de lluvias de cohetes a lo largo del día domingo.

El ejército señaló además que posteriormente a las alarmas a las 12:57 a.m., 2:34 a.m. y 2:39 a.m. en el área de Kiryat Shmona, los cohetes de Hezbolá lograron algunos impactos, mientras que otros cohetes fueron interceptados por las FDI.

De entre los docenas de cohetes de Hezbolá, uno impactó en un edificio en Kiryat Shmona durante las primeras horas de la mañana del domingo y otro se estrelló en una acera.

Las IDF atacan una estructura militar de Hezbolá en el sur del Líbano. 8 de septiembre de 2024. (Crédito: Unidad del Portavoz de las FDI).

Las FDI informaron que no hubo víctimas. Sin embargo, hubo daños significativos en el edificio que fue impactado y también en un automóvil estacionado.

Alrededor de la 1 a.m., sonaron sirenas no solo en Kiryat Shmona, sino también en Kfar Giladi, Misgav Am, Margaliot y Manara.

Otra ronda de sirenas sonó a las 2:30 am en las mismas áreas, con un tercer bombardeo ocurriendo alrededor de las 5:30 a.m.

Un cohete chocó con un edificio en Kiryat Shmona, y otro se estrelló contra una acera, mientras que otros fueron interceptados o cayeron en áreas abiertas, informó la prensa israelí.

יירוטים בקריית שמונה(אורלי אלקלעי)(צילום: טופליין תקשורת) pic.twitter.com/lp4Yvyq2cq — כאן חדשות (@kann_news) September 7, 2024

Tras las alertas que sonaron en el área a las 5:35 a.m., las FDI interceptaron algunos de los cohetes, mientras que no lograron interceptar otros, que impactaron en áreas abiertas sin que se reportaran heridos, agregó las FDI.

Las FDI afirmaron que durante la noche, los aviones de la Fuerza Aérea de Israel (IAF) atacaron estructuras militares de Hezbolá en las áreas de Aitaroun, Maroun El Ras y Yaroun del sur de Líbano.

Además, la IAF mató a un terrorista perteneciente al grupo terrorista Amal que se encontraba en una estructura militar de Hezbolá en Faroun, en el sur de Líbano.

Tras los ataques, Hezbolá emitió un comunicado en su cuenta de Telegram indicando que las rondas de ataques hacia Israel fueron realizadas como represalia por un ataque israelí anterior en Líbano en el que supuestamente murieron paramédicos libaneses en la ciudad sureña de Faroun.

Hezbolá asume la responsabilidad

"En apoyo a nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza y para respaldar su valiente y honorable resistencia, y en respuesta a los ataques del enemigo a las aldeas del sur y hogares seguros, especialmente el ataque que apuntó a los equipos médicos en la ciudad de Faroun, que resultó en el martirio y la lesión del personal de defensa civil, la Resistencia Islámica lanzó una lluvia de cohetes sobre el asentamiento de Kiryat Shmona," dijo el grupo Hezbolá.

Más tarde el domingo, la fuerza aérea interceptó un dron que Hezbolá lanzó al territorio israelí desde Líbano, informó la IDF.

En respuesta, se activó una alerta en la zona de Malkia en el norte de Israel, aunque no hubo daños ni víctimas.

Además, la Fuerza Aérea Israelí golpeó la infraestructura terrorista de Hezbolá en el área de Al Rihan en el sur de Líbano, dijo la IDF.

Mientras tanto, en Gaza

Mientras tanto, en Gaza, la IDF informó de muy poco progreso, aunque destacó un ataque de la fuerza aérea la semana pasada que mató al comandante de Hamas Raef Omar Salman Abu Shab.

Shab era el comandante de la unidad de lanzamiento de cohetes en el batallón de Hamas en el este de Khan Yunis en el sur de Gaza.

Las FDI señalaron que él había estado a cargo de las andanadas de cohetes disparados hacia el sur de Israel desde el área de Khan Yunis desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas.

En otras operaciones, en Rafah en el sur profundo de Gaza, tropas de las FDI de la 162ª División eliminaron terroristas, realizaron redadas en objetivos terroristas y localizaron armas, agregaron desde las FDI.

En el centro de Gaza, soldados de la 252ª División eliminaron terroristas que representaban una amenaza para sus posiciones en el Corredor de Netzarim, señaló el ejército.

Las FDI especificaron que durante el sábado y domingo, habían golpeado unos 25 objetivos terroristas de Hamas en toda Gaza.

Entre los objetivos se encontraban escuadrones terroristas, infraestructura terrorista y estructuras militares.