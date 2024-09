Guerra en Gaza: 17.000 terroristas muertos e Israel soporta ataques

Desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hamas, 1,664 israelíes han sido asesinados, de los cuales 706 eran soldados, 17,809 resultaron heridos, alrededor de 143,000 personas han sido evacuadas de sus hogares y se han disparado unos 20,000 proyectiles en territorio israelí, según un informe reciente del INSS.

Actualmente, 101 rehenes están detenidos en cautiverio por Hamas.

Desde el inicio de la guerra, se han activado alertas en 935 comunidades, obligando a los israelíes a correr hacia áreas seguras alrededor de 15,000 veces.

Solo en octubre, se activaron 7,721 sirenas. Los números disminuyeron en noviembre a 1,303 y en diciembre a 1,277. Desde entonces, menos de mil sirenas han sonado, excepto en abril cuando se activaron más de mil sirenas durante el ataque de abril de Irán.

Datos de la Franja de Gaza, el norte y Cisjordania

Desde el inicio de la guerra, aproximadamente 17,000 terroristas de Hamas han sido eliminados en Gaza, con las FDI atacando aproximadamente 38,000 objetivos militares de Hamas en toda Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas, que no distingue entre las muertes de civiles y combatientes, aproximadamente 41,000 palestinos han sido asesinados y casi 95,000 han resultado heridos desde el 7 de octubre.

En el frente norte, han sido asesinados 50 israelíes, de los cuales 24 eran soldados. a pro-Palestine protest (credit: DAN MARGOLIS)

Hasta la fecha, se han disparado aproximadamente 7,600 proyectiles hacia territorio israelí desde Siria y Líbano.

Más de 68,000 israelíes han sido evacuados de 43 comunidades del norte, y según el informe, unas 100,000 personas han sido evacuadas de sus hogares en Líbano.

El informe también detalla los sucesos en Cisjordania. Según el INSS, desde el inicio de la guerra, se han producido 4,973 ataques terroristas en Cisjordania, que han causado la muerte de 38 israelíes, 12 de los cuales eran soldados y tres policías.

Además, 285 israelíes resultaron heridos en estos ataques terroristas.

Casi 700 palestinos han sido asesinados en toda Cisjordania desde el inicio de la guerra, según el informe, citando al Ministerio de Salud palestino.

Unos 4,400 palestinos fueron arrestados, entre los cuales 1,850 eran terroristas de Hamas, lo que representa un aumento del 114% en el número de prisioneros palestinos encarcelados en cárceles israelíes en comparación con las cifras de julio de 2022.

Además, en Cisjordania, desde el inicio de la guerra, ha habido 1,407 incidentes de violencia entre palestinos y colonos, con el mayor número de incidentes, 300, ocurriendo en octubre del año pasado.

Con respecto a las protestas a nivel mundial sobre la guerra, el informe mostró que un promedio de 2,090 protestas anti-Israel ocurren globalmente cada mes en comparación con 65 manifestaciones pro-Israel.

Yemen fue el país que registró más protestas anti-Israel, con 5,500 demostraciones. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 3,500 protestas, seguido por Marruecos, Turquía e Irán.

Las protestas más pro-Israel, 317, han ocurrido en Estados Unidos, seguido de Francia con 108, Alemania, Canadá y Australia.