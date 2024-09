Benny Gantz en Washington DC: 'Ha llegado el momento de la acción en el Norte'

Benny Gantz, presidente del partido Unidad Nacional y miembro de la Knesset, declaró en la Conferencia MEAD en Washington que Israel debe prepararse para la guerra en el Norte si no se llega pronto a un acuerdo para liberar a los rehenes.

"Ha llegado el momento de la acción en el Norte: si no llegamos a un acuerdo por los rehenes en días o unas semanas, tendremos que ir a la guerra en el Norte", dijo Gantz, añadiendo que la política de seguridad de Israel después del 7 de octubre no puede volver a ser lo que era anteriormente.

Sobre la situación en el Norte

Reflexionando sobre el conflicto en curso, Gantz admitió que Israel había cometido errores en su respuesta inicial.

"Creo que cometimos un error al evacuar una parte tan grande de la población. Solo deberíamos haber evacuado los pueblos y kibutz cerca de la frontera", dijo, asumiendo la responsabilidad por la decisión tomada por la incertidumbre sentida al inicio de la guerra.

Él enfatizó la urgencia de la situación en el Norte y la necesidad de un acuerdo de rehenes, incluso a un alto costo. Si este objetivo no se logra en días o semanas, Israel no tendrá otra opción que intensificar el conflicto con Hezbolá. MK Benny Gantz en la conferencia MEAD en Washington DC. 9 de septiembre de 2024. (credit: Itzik Belnitzky)

"Debemos asegurarnos de que los residentes puedan regresar a sus hogares. Podemos lograr este objetivo, incluso si significa dañar al Líbano mismo. Lamentablemente, no veo otra manera", dijo Gantz, señalando que la Resolución 1701 de la ONU, destinada a poner fin a la Segunda Guerra del Líbano, está ahora obsoleta.

"Ahora debemos avanzar hacia una resolución en la que ataquemos de manera proactiva en respuesta a cualquier violación o amenaza a nuestras fronteras, especialmente la amenaza de infiltraciones en nuestras ciudades", agregó.

Una década de operaciones en Gaza

Gantz delineó su visión de cómo debería lucir la victoria en Gaza.

"La verdadera victoria es traer de vuelta a los rehenes con sus familias y a los residentes a sus hogares. Esa es la base de la victoria. Se necesitará otra década de operaciones en Gaza para asegurar que Hamas no pueda reconstruir su fuerza", explicó.

Gantz también expresó su apoyo a las operaciones anteriores en Rafah, las cuales había abogado previamente durante una visita a Washington en marzo. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La amenaza iraní

Al hablar sobre la participación de Irán en conflictos regionales, Gantz argumentó que la República Islámica es la verdadera raíz del problema. Citó la influencia de Irán en Iraq, Yemen y Líbano, así como su participación en conflictos globales, incluida la guerra en Ucrania.

"Hezbolá es ciertamente una amenaza operativa, pero debemos centrarnos en el problema de raíz: Irán", dijo.

Gantz instó a continuar la presión sobre Irán, no solo militarmente sino también económicamente y diplomáticamente.

"Si se plantea otro acuerdo nuclear, no debe tener los vacíos del anterior en cuanto a capacidad de enriquecimiento y lanzamiento. Debe incluir restricciones estrictas sobre el financiamiento de Irán y el uso de sus proxies. Irán es un desafío global y regional, no solo un problema israelí", enfatizó.

Construyendo alianzas regionales

Gantz expresó su esperanza en que las alianzas regionales, especialmente con Arabia Saudita, pudieran fortalecerse a través de plataformas como la Conferencia MEAD.

"Espero que podamos desarrollar asociaciones regionales, y conferencias como MEAD desempeñan un papel clave en eso. Espero que también podamos expandir las asociaciones con Arabia Saudita, un país árabe importante, para que todos podamos beneficiarnos de la seguridad, la cooperación económica, la ciencia y más", dijo.

Cabe destacar que la Embajadora de Arabia Saudita en los EE. UU., la Princesa Reema bint Bandar Al Saud, estuvo presente en la conferencia y escuchó las declaraciones de Gantz.

La Conferencia MEAD

La Conferencia MEAD es un evento global y apolítico que se celebró por primera vez este año en Washington, DC. Sirve como plataforma para el diálogo estratégico entre el Medio Oriente y los EE. UU. El liderazgo de la conferencia incluye a Tom Nides, David Friedman, Dennis Ross y Elliott Abrams, quienes están organizando discusiones sobre la dinámica geopolítica en evolución de la región.

Líderes senior de los EE. UU., Israel y países árabes moderados están participando en la conferencia junto con expertos en seguridad, economía, diplomacia, gobernanza, academia, grupos de reflexión y medios de comunicación.