Madre de rehén asesinado revela que su hijo fue ejecutado cuando las FDI se acercaban a la zona

Esther Buchstab, la madre del rehén asesinado Yagev Buchstab, cuyo cuerpo fue recuperado de Gaza en agosto, reveló a un comité de la Knesset luego de recibir el informe de la autopsia de su hijo el domingo que Yagev había sido asesinado por Hamas, informaron los medios israelíes el lunes.

Yagev "fue ejecutado" mientras estaba en cautiverio de Hamas, dijo su madre.

Al igual que en el caso de los seis rehenes devueltos a Israel la semana pasada, Buchstab dijo que la autopsia reveló que "el ejército se acercó al área del túnel y [los rehenes] fueron ejecutados", según N12. Los seis rehenes rescatados de Gaza la semana pasada fueron ejecutados de manera similar poco antes del rescate.

"La presión militar no devuelve a los rehenes con vida; los mata. No creo que el ejército sea culpable de esto; es política del gobierno".

Buchstab hizo los comentarios el lunes en el Comité para el Tratamiento de Sobrevivientes del Holocausto presidido por la MK Merav Cohen.

Las FDI recuperaron los cadáveres de los rehenes Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell y Haim Perry en la zona de Jan Yunis, en la Franja de Gaza. (credit: Hostages and Missing Families Forum)

"Fue secuestrado vivo", dijo Buchstab en el Knesset. "Hubo un signo de vida de él. Los rehenes que regresaron, incluyendo su esposa, estaban con él. Debería haber regresado vivo. Regresó muerto, asesinado."

Añadió que el informe de la autopsia daba detalles de la ejecución, dijo.

"Los rehenes que regresaron la semana pasada, la misma historia. Pasó mucho tiempo antes de que pudieran sacarlos, pero fueron ejecutados."

Detalles del regreso

El cuerpo de Yagev Buchstab, junto con los cuerpos de Nadav Popplewell, Yoram Metzger, Haim Peri, Alexander Dancyg y Avraham Munder, fueron rescatados de Gaza el 20 de agosto. Se encontraron evidencias de heridas de bala en los cuerpos de los rehenes, lo confirmaron las FDI en aquel momento. Los hallazgos preliminares sugerían que los rehenes podrían haber sido asesinados por fuego amigo.

Sin embargo, esta noticia podría indicar otra cosa.