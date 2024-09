Exlíder de Ra'am: Hamás no mató a civiles; los rehenes son "prisioneros de guerra"

Abdulmalik Dehamshe, ex líder del partido islamista Ra'am, provocó controversia después de una serie de declaraciones que hizo en una entrevista con Makan, el medio de habla árabe de la Corporación de Radiodifusión Pública Israelí, en la que justificó la incursión sangrienta de Hamas en Israel el 7 de octubre y puso en duda los relatos que tuvieron lugar en ese día horroroso.

En la entrevista, Dehamshe afirmó que aquellos que fueron llevados a Gaza el 7 de octubre no eran "rehenes" sino más bien "prisioneros de guerra", que Hamas tomó para liberar a otros prisioneros de guerra que están en cárceles israelíes.

Luego le preguntó a los sorprendidos presentadores: "¿Los prisioneros en Israel no son seres humanos? ¿No tienen derecho a ser liberados?"

Los presentadores intentaron confrontarlo con el hecho de que los rehenes eran civiles inocentes, pero Dehamshe respondió, de una manera que se asemeja a algunos de los argumentos que han sido utilizados por los oficiales de Hamas en varias ocasiones, que aquellos que tomaron civiles eran en realidad civiles de Gaza que siguieron a los militantes de Hamas hacia la Enclave, en lugar de ser los propios militantes de Hamas.

Cuando los presentadores intentaron contraargumentar y preguntaron si Dehamshe está legitimando lo que ocurrió el 7 de octubre, el ex diputado respondió simplemente: "No necesito otorgar legitimación, es un acto legítimo, todos los que luchan contra su ocupante tienen legitimidad internacional según el derecho internacional."

Viviendas destruidas tras el mortífero ataque perpetrado el 7 de octubre por terroristas de Hamás desde la Franja de Gaza, en el kibutz de Kfar Aza, en el sur de Israel, 2 de noviembre de 2023. (credit: REUTERS/EVELYN HOCKSTEIN)

Al preguntar si hay legitimidad internacional para violar a mujeres, asesinar niños y quemarlos vivos, Dehamshe respondió: "¡Muéstrame una sola imagen de un hombre de Hamas que haya asesinado a un niño o a una mujer! No vimos tales asesinatos". Luego agregó rápidamente: "Tal vez haya, de hecho, asesinatos, pero si los hubo, ¡fueron cometidos por civiles [gacenos] que entraron, no por Hamas! ¡Todo Gaza entró!"

Dehamshe luego señaló un video que mostraba a una mujer horrorizada retenida por captores de Hamas en su casa con sus hijos, alabando al terrorista de Hamas que acababa de irrumpir en su casa bajo una lluvia de cohetes por el hecho de que le había pedido permiso para comer plátanos y le dijo que no tuviera miedo porque "son de Hamas".

Cuando se le presionó nuevamente sobre los cientos de civiles asesinados y secuestrados, Dehamshe respondió simplemente: "Hamas luchó y mató y tomó prisioneros de la policía y el ejército israelí. Eso es lo que hizo Hamas".

Finalmente, Dehamshe añadió: "¿Dónde está la garantía de que hubo un asesinato de ciudadanos israelíes? ¿O las acusaciones sobre cosas sexuales o no sexuales?"

¿Quién es Dehamshe?

Dehamshe se desempeñó como miembro de la Knesset entre 1996 y 2006 y todavía es altamente respetado en el Movimiento Islámico. Como abogado, representó a su pasado fundador de Hamas, el jeque Ahmed Yassin, y ha elogiado al líder terrorista en múltiples ocasiones. También estuvo en prisión en Israel por asuntos relacionados con la seguridad.

Esta no es la primera vez en la que miembros de Ra'am ponen en duda algunas de las cuentas de la masacre del 7 de octubre. Ya en noviembre, la diputada Iman Khatib-Yassin puso en duda el hecho de que bebés fueran asesinados y mujeres fueran violadas durante la masacre, lo que llevó a que fuera reprendida por el líder del partido, el diputado Mansour Abbas.

Ra’am, abreviatura de Lista Árabe Unida, es un partido islamista que representa la legítima rama sur del Movimiento Islámico en Israel. Ra’am traza sus raíces ideológicas a los Hermanos Musulmanes, que también son la raíz ideológica de Hamas. El partido ha estado bajo escrutinio en los últimos años por sus presuntas relaciones con actores afiliados a Hamas en Turquía, según informó The Jerusalem Post en febrero. En marzo, el Banco Leumi de Israel bloqueó la organización benéfica relacionada con Ra’am “Ighatha 48” debido a los vínculos reportados con actores relacionados con Hamas en Estambul.