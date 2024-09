Israelíes dudan sobre un acuerdo de rehenes y alto al fuego pronto

Los israelíes judíos son pesimistas sobre la posibilidad de que pronto se alcance un acuerdo de cesación del fuego que conduzca a la liberación de los rehenes, con un 78,5% reportando este pesimismo en el Índice de Voz Israelí de agosto del Instituto de Democracia de Israel.

Alrededor del 15,5% de los judíos expresaron optimismo sobre la posibilidad de que dicho acuerdo ocurra pronto. Mientras tanto, los árabes israelíes están divididos, con un 48% expresando optimismo sobre un acuerdo y un 49% diciendo que son pesimistas.

Al observar la muestra total, un 73,5% son pesimistas y un 22% son optimistas.

Es importante tener en cuenta que la encuesta se realizó entre el 26 y el 28 de agosto, lo que significa que el impacto de las noticias sobre la recuperación de los cuerpos de seis rehenes asesinados en Gaza, informado a principios de esta semana, y las subsiguientes protestas masivas no se midieron en la encuesta.

La encuesta también examinó de dónde creen los israelíes que proviene la demanda del primer ministro Benjamin Netanyahu de permanecer en el Corredor de Filadelfia, preguntando a los encuestados si la motivación se basa principalmente en preocupaciones militares y estratégicas o en razones políticas de Netanyahu.

Banderas israelíes en el corredor Philadelphi, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de julio de 2024. (credit: Oren Cohen/Flash90)

Un 51% dijo que creían que esta demanda se basa en gran medida en consideraciones militares y estratégicas, mientras que un 39% de los encuestados informaron que creen que la demanda de Netanyahu está destinada a evitar un acuerdo de rehenes por razones políticas propias de Netanyahu.

Los encuestados judíos eran más propensos a creer que la demanda se basa en motivaciones militares, con un 58.5% eligiendo esta opción y un 33% diciendo que se basa en un intento de evitar un acuerdo por motivaciones políticas.

La mayoría de los israelíes árabes creen que la demanda se basa en evitar un acuerdo por razones políticas (66.5%).

La encuesta también examinó si los israelíes estaban de acuerdo con la afirmación de que esta es la última oportunidad para un acuerdo de rehenes, hecha por el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken y otros.

Los encuestados estaban divididos de manera equitativa, con un 44.5% creyendo que es la última oportunidad y un 44.5% creyendo que no lo es. Al analizar el impacto de la amenaza de un ataque iraní a Israel en el estado de ánimo y la vida diaria de los israelíes, el 67% dijo que la amenaza inminente de un ataque solo está afectando un poco o nada su comportamiento diario. Un 55% dijo que afecta su estado de ánimo solo un poco o nada.

La frontera norte

En cuanto al tema del frente norte de Israel, el 67% de los israelíes apoyan intensificar la lucha contra Hezbollah, mientras que el 77% de los israelíes árabes apoyan un acuerdo diplomático.

Un 47% de los israelíes judíos de izquierda apoyan la búsqueda de "un acuerdo diplomático con Hezbollah a pesar de la posibilidad de un conflicto adicional con Hezbollah en el futuro". Un 21.5% de los israelíes centristas apoyaron esta diplomacia, mientras que un 10% apoyó continuar la lucha en su forma actual sin una mayor agresión. Un 7% de los israelíes de derecha apoyaron la diplomacia, y un 8% apoyó continuar con la estrategia actual; el 61% apoyó el lanzamiento de "una ofensiva profunda, incluido el apuntar a la infraestructura libanesa".

Cuando se les preguntó si Israel ha logrado todo lo que puede militarmente en Gaza, el 64% de los israelíes judíos y el 52% de los israelíes árabes estuvieron en desacuerdo con esta afirmación.

Un 66% de los encuestados dijo que las tensiones entre Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant están perjudicando la gestión de la guerra.

En general, los israelíes informaron un aumento en el optimismo en agosto, con aquellos expresando optimismo sobre el futuro del régimen democrático en Israel que aumentó al 36% desde el 30% en julio. El optimismo en la seguridad nacional aumentó aún más, con un 39% que informó estar optimistas en agosto en comparación con el 26% en julio.