Masivas detenciones: 116 arrestados en protestas por acuerdo de rehenes

Un total de 116 personas han sido arrestadas en protestas que exigen el regreso de los rehenes desde el domingo, según datos de la organización de apoyo legal a manifestantes - Ayuda Legal para los Manifestantes.

Las muertes de los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarusi, Alexander Lobanov y Ori Danino, asesinados hace más de una semana antes de que las fuerzas de las FDI los alcanzaran, desencadenaron protestas masivas y una huelga general la semana pasada.

El domingo y el lunes, que vieron algunas de las protestas más grandes de la semana, también tuvieron la mayor cantidad de arrestos. Algunas 45 personas fueron arrestadas el domingo y 40 el lunes.

Las protestas por los rehenes en esos días incluyeron el bloqueo de la entrada a Jerusalén y de autopistas en todo el país. En Tel Aviv, el domingo se vio una de las multitudes más grandes vistas en una protesta en la historia reciente, con los organizadores diciendo que 300,000 personas se reunieron afuera de la sede de las FDI en Kirya.

A pesar de la gran cantidad de personas que se reunieron el sábado por la noche después de una larga semana de protestas, con organizaciones afirmando que cientos de miles estaban en las calles, solo se realizaron ocho arrestos, todos ellos en Tel Aviv.

Manifestantes el 4 de septiembre de 2024 participan en una protesta para mostrar su apoyo a los rehenes secuestrados durante el mortífero atentado del 7 de octubre (credit: REUTERS)

No sorprende que, dado que muchas de las protestas más grandes tuvieron lugar en Tel Aviv y que las organizaciones de protesta centraron gran parte de sus esfuerzos en protestas allí, sea donde se realizaron la mayoría de los arrestos esta semana, con 75 arrestos realizados allí desde el domingo, siendo el domingo y el lunes los días en que se hicieron la mayoría de los arrestos. Jerusalén fue la segunda ciudad con más arrestos, con 25 arrestos realizados en la ciudad, la mayoría de ellos también el domingo y el lunes.

Se realizaron 13 arrestos en el norte, dos en el sur y uno en el centro fuera de Tel Aviv.

Casi 2,000 arrestos de manifestantes desde el inicio del año

Desde el inicio del año, ha habido alrededor de 1,700 arrestos de manifestantes, según la Asistencia Legal para Manifestantes.

Aunque puede haber más acusaciones y acuerdos de culpabilidad en proceso, hasta ahora ha habido 13 acusaciones y nueve acuerdos de culpabilidad, dijo la organización, afirmando que creen que esto muestra que la policía está realizando muchos arrestos sin sentido.

La organización también señaló que la mayoría de las acusaciones fueron emitidas por la policía y no por la fiscalía del estado.

La policía ha sido ampliamente criticada por su manejo de las protestas y ha sido acusada de violencia excesiva contra los manifestantes, así como de detenciones injustificadas.

En una protesta el sábado en Haifa, la policía lanzó a dos manifestantes contra alambre de púas, lo que resultó en sus heridas, según organizaciones de protesta.

"Violencia policial rompe sus propios récords", dijo Moran Zer Katzenstein, jefa de la organización de protestas Bonot Alternativa (Mujeres Construyendo una Alternativa).

"Activistas de Bonot Alternativa fueron tratadas de manera amenazante, una joven fue arrestada y desapareció, y los oficiales en el campo han perdido todo tipo de restricción".

El Departamento de Investigaciones de la Policía comenzó a investigar el domingo la lesión de un familiar del rehén Matan Zangauker, quien fue atropellado por un oficial de policía montada mientras protestaba para traerlo de vuelta a casa.

El Comité de Seguridad Nacional de la Knesset se reunió en mayo para discutir la violencia policial en protestas, especialmente en la jurisdicción de la estación de Hadera.

La policía de Israel aún no ha respondido a las solicitudes de comentario.