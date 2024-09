Funcionarios de EE.UU. dudan de nueva propuesta de acuerdo de rehenes

Funcionarios estadounidenses de alto rango han expresado escepticismo acerca de la introducción de una nueva propuesta de acuerdo de rehenes en los próximos días. Estados Unidos aún está coordinando con Qatar y Egipto en un borrador, pero los asesores principales del presidente Joe Biden están debatiendo si vale la pena presentar tal propuesta dado que las brechas entre Hamas e Israel continúan aumentando.

La Casa Blanca ha estado reevaluando su enfoque en las negociaciones destinadas a asegurar la liberación de rehenes e implementar un alto el fuego en Gaza. Algunos de los asesores principales de Biden están cuestionando la efectividad de presentar una nueva propuesta de mediación, ya que las diferencias entre Hamas e Israel parecen estar ampliándose, de acuerdo con funcionarios estadounidenses de alto rango.

Por qué es importante:

El presidente Biden ha estado personalmente involucrado en las negociaciones de rehenes y quiere impulsar un acuerdo. Sin embargo, existen preocupaciones en la Casa Blanca de que cualquier nueva propuesta presentada ahora podría ser rechazada inmediatamente.

Mientras el secretario de Estado Antony Blinken y el director de la CIA William Burns sugerían que pronto se podría ofrecer una nueva propuesta, otros altos funcionarios indicaron que esto no es probable que suceda en un futuro inmediato.

Detrás de escena:

Altos funcionarios estadounidenses dijeron que durante la semana pasada, los principales asesores de Biden han mantenido conversaciones y se han vuelto cada vez más escépticos sobre llegar a un acuerdo pronto.

El asesinato de seis rehenes, incluido el estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin, y la nueva demanda de Hamas de la liberación de 100 prisioneros palestinos adicionales, han alimentado el pesimismo dentro de la Casa Blanca.

Las repetidas demandas del primer ministro Benjamin Netanyahu de que Israel continúe manteniendo el control militar a lo largo del corredor de Filadelfia han llevado a la frustración en Washington.

"Este es un momento difícil. Las personas en la Casa Blanca están tristes, molestas y frustradas. Todavía estamos trabajando, pero parece que no presentaremos nada a corto plazo. Estamos en una situación complicada", dijo un alto funcionario de EE. UU.

Entre líneas:

La administración de Biden enfrenta un dilema difícil, ya que cree que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, no está interesado en un acuerdo, según altos funcionarios de Estados Unidos. Incluso si Sinwar estuviera abierto a negociaciones, Biden se muestra reacio a ofrecer más concesiones a Hamas después del asesinato de rehenes y en medio de crecientes demandas.

¿Qué sigue?:

La administración de Biden sigue trabajando estrechamente con Qatar y Egipto en una propuesta más detallada, pero no ha habido progreso significativo. Altos funcionarios estadounidenses dicen que el enfoque se ha trasladado hacia encontrar formas para que Egipto y Qatar presionen a Sinwar de manera más efectiva.

Los funcionarios israelíes reconocieron que estaban al tanto de conversaciones en curso entre Estados Unidos, Egipto y Qatar, pero señalaron que no ha habido desarrollos importantes en los últimos días.