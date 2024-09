Mayoría de israelíes judíos se opone a ceder el Corredor Filadelfia

Una ligera mayoría de israelíes judíos está en contra de renunciar al corredor de Filadelfia para asegurar un acuerdo de rehenes, según una encuesta de KAN publicada el lunes.

La encuesta realizada por KAN el domingo encuestó a 578 residentes judíos israelíes de todo el país y encontró que una ligera mayoría (49%) apoyaba mantener el control del corredor de Filadelfia en lugar de lograr un acuerdo de rehenes (43%).

פילדלפי או חטופים? הציבור נוטה להסכים עם הממשלה | @rosnersdomain מציג את הסקר של המכון למדיניות העם היהודי#המדד | #מהדורתחמש | @mayarachlin pic.twitter.com/5Zg5NV4ZDg — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2024

El encuestador señaló que los resultados para la población árabe-israelí aún estaban siendo calculados y se publicarían más tarde, aunque dijo que probablemente estaría más a favor de un acuerdo de rehenes, como lo había sido anteriormente.

Protesta en Tel Aviv por un acuerdo inmediato sobre los rehenes. 01 de septiembre de 2024. (credit: FLASH90/CHAIM GOLDBERG)

La encuesta se produce en medio de un intenso debate y manifestaciones que han estallado en todo el país sobre si liberar a los rehenes o mantener el corredor de Filadelfia después de que se descubrieran los cuerpos de seis rehenes en Rafah poco después de haber sido asesinados.

El gobierno y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu han estado presionando para mantener el corredor debido a su posición estratégica para evitar que mercancías ilícitas lleguen a la Franja de Gaza.

Sin embargo, Netanyahu ha sido acusado por varias personas y grupos de sabotear intencionalmente posibles acuerdos de alto al fuego/rehenes al agregar o cambiar elementos previamente acordados del trato.

¿A favor o en contra del gobierno?

El encuestador le dijo a KAN que la encuesta muestra claramente si el público está a favor o en contra del gobierno.

Dijo que, a pesar de su simplicidad, la pregunta revela algo monumental sobre el apoyo o rechazo al gobierno, ya que la cuestión de mantener o ceder el corredor de Filadelfia se había convertido en un símbolo de apoyo al gobierno.

El encuestador también explicó la importancia de dicha encuesta, diciendo que debido a la polarización política del público, la mayoría ve el tema a través de una lente política.

"Si vives en un vecindario del Likud, todos están en contra de entregar el corredor. Si vives en un vecindario de Yesh Atid, todos están en contra de renunciar a un acuerdo de rehenes. Todos viven en su propia burbuja, pero en el país hay división. Y esta división está ligeramente a favor de mantener el corredor de Filadelfia."