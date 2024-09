Las FDI investigan documentos falsificados de Hamás filtrados a medios extranjeros

Una investigación de las FDI encontró que documentos falsificados por la organización terrorista de Hamás fueron filtrados a medios extranjeros que tendrían un impacto negativo en la opinión pública sobre Israel, según un informe del domingo publicado por Ynet.

La investigación fue lanzada para descubrir quién estaba manipulando el uso de documentos clasificados de Hamás incautados en Gaza o aquellos que supuestamente fueron tomados de Hamás, y pasándolos a los medios internacionales para intentar influir en la opinión pública en Israel sobre el tema de un acuerdo de rehenes.

Los hallazgos de la investigación causaron gran preocupación e ira en el establecimiento de seguridad de Israel, según el informe, que también afirma aumentar las tensiones entre la seguridad israelí y el primer ministro Benjamin Netanyahu, una tensión que ha alcanzado nuevos niveles tras profundas desavenencias entre las partes en torno al acuerdo.

Dos artículos publicados en los últimos días formaban parte de la investigación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), uno del diario The Jewish Chronicle y otro del tabloide alemán Bild. Ambos han afirmado revelar documentos internos y de alto secreto de Hamas, supuestamente directamente desde la computadora de Yahya Sinwar.

En ambos casos, la estrategia de Sinwar refleja exactamente lo que Netanyahu afirmó en su discurso y en las entrevistas que dio la semana pasada, informó Ynet, según el cual el líder de Hamas intenta sembrar división en el público israelí y en realidad no está interesado en el acuerdo de rehenes. También se mencionó que planea contrabandear rehenes a través de los túneles bajo el Pasillo de Filadelfia hacia Egipto y, desde allí, a Irán. Esto se reveló durante el interrogatorio de un oficial de Hamas capturado, así como a partir de información obtenida de documentos incautados, según informó Ynet.

El líder terrorista de Hamás Yahya Sinwar asiste a un mitin en la ciudad de Gaza el año pasado. un documento de Hamás publicado en 2017 no sustituye a sus estatutos; sólo ofrece un modus operandi más pragmático para destruir Israel. (credit: MOHAMMED SALEM/REUTERS)

Respecto al documento que The Jewish Chronicle afirmó revelar, un examen de todos los materiales recopilados desde el principio mostró que la inteligencia israelí colectivamente no tiene idea de qué o de quién se trata.

Un examen por parte de las FDI del documento publicado en el artículo de Bild reveló que ni siquiera pertenecía a Sinwar, sino que era una propuesta de un funcionario de rango medio en Hamas. Ynet informó que la parte principal en el artículo de Bild es que el periódico supuestamente cita del documento diciendo que Hamas no está interesado en el trato, lo cual no fue citado en absoluto. Las FDI dijeron que el documento en el artículo de Bild tiene cinco meses de antigüedad.

"Un asunto muy serio"

"Esto es un asunto muy serio", citó Ynet a un oficial de las FDI familiarizado con la investigación. "Hay sistemas en las FDI y otras agencias de inteligencia cuyo trabajo es influir en el 'Rojo', que es el enemigo, pero según la ley, está prohibido intentar operar dicho sistema de influencia, ciertamente no con el uso de materiales clasificados que no estaban permitidos de ser distribuidos públicamente en absoluto.

"Esta es una campaña de influencia sobre el 'Azul', el público israelí. No estamos tratando con política, pero estamos decididos a encontrar a la persona o partido detrás de esto".

Después de que el Jewish Chronicle publicó el artículo afirmando que Sinwar planeaba contrabandear a los rehenes a Irán, el reportero, Elon Perry, utilizó fuentes de inteligencia israelíes y afirmó que una fuente le dijo que la verdadera razón por la que Hamas no puede liberar a los rehenes es que solo "quedan 20 de ellos vivos en Gaza y muchos de ellos están siendo retenidos esposados alrededor de Sinwar para actuar como escudo humano para él", citó Ynet.

Sin embargo, el establecimiento de seguridad israelí disputa esos números - creyendo que muchos más permanecen vivos, y al menos, la gran mayoría de ellos no están retenidos cerca del líder de Hamas.