Protestas anti-Israel y llamados de boicot en festivales de cine de Venecia y Toronto

Protestas acusando a Israel de cometer genocidio en Gaza, discursos apoyando a los palestinos sin mencionar a los rehenes israelíes y los miles de asesinados por Hamás, y llamados a boicotear películas israelíes han sido prominentes en los dos principales festivales de cine de fin de verano: el recientemente concluido Festival de Cine de Venecia y el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se extiende hasta el 15 de septiembre.

En la apertura del TIFF, el festival de cine más grande e importante de América del Norte, el jueves por la noche, los manifestantes que gritaban "¡Detengan el genocidio!" interrumpieron la gala de apertura mientras el CEO del festival de cine, Cameron Bailey, intentaba hablar, según informes. Los manifestantes también pidieron al Royal Bank of Canada (RBC) que dejara de hacer negocios con Israel.

Justin Trudeau, el Primer Ministro de Canadá, estaba asistiendo al evento. Después de cuatro minutos, el personal de seguridad escoltó a los manifestantes afuera.

Hasta hace unos años, las películas israelíes se presentaban prominentemente en el TIFF, pero este año, solo la película principal del festival, un lugar prestigioso, será de Israel: Bliss de Shemi Zarhin, protagonizada por Sasson Gabay y Assi Levy; la historia de una pareja en apuros en el norte de Israel.

Recientemente se anunció que la última película producida por el aclamado documentalista Alex Gibney, The Bibi Files, se mostrará en el TIFF los días 9 y 10 de septiembre. El documental, dirigido por Alexis Bloom, incluye lo que se ha promocionado como imágenes de las investigaciones policiales de los casos criminales en curso del Primer Ministro Benjamin Netanyahu que nunca se habían mostrado antes. Las grabaciones son de 2016-2018. Sarah Friedland posa con el Premio Orizzonti a la mejor directora y el León del Futuro ''Luigi De Laurentiis'' de Venecia a una ópera prima por ''Familiar Touch'', durante la 81 edición del Festival de Cine de Venecia, Italia, 7 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/Louisa Gouliamaki)

Cineastas se pronuncian contra Israel

En la ceremonia de premiación del Festival de Cine de Venecia el sábado por la noche, Sarah Friedland, una directora estadounidense-judía que aceptaba el Premio Luigi De Laurentiis a la Mejor Ópera Prima por su película, Familiar Touch, dijo: “Como artista judía estadounidense trabajando en un medio basado en el tiempo, debo señalar que estoy aceptando este premio en el 336º día del genocidio de Israel en Gaza y el 76º año de ocupación. Creo que es nuestra responsabilidad como cineastas utilizar las plataformas institucionales a través de las cuales trabajamos para abordar la impunidad de Israel a nivel global. Me solidarizo con el pueblo de Palestina y su lucha por la liberación”, en una declaración reportada por Deadline.com.

El cineasta nacido en Jaffa, Scandar Copti, quien tiene un título de ingeniería del Technion, una universidad pública israelí, aceptó el premio al mejor guion en la sección Horizons del Festival de Cine de Venecia por su película, Happy Holidays, que trata sobre varios personajes en Haifa cuyos caminos se cruzan. En su discurso, dijo: "Estoy aquí profundamente honrado, pero profundamente afectado por los tiempos difíciles que hemos vivido durante los últimos 11 meses, nuestra humanidad compartida y brújula moral han sido puestas a prueba mientras presenciamos el genocidio en curso en Gaza... Esta dolorosa realidad nos recuerda las devastadoras consecuencias de la opresión, que es un tema en nuestra película. Nuestra película explora cómo las narrativas morales pueden reunirnos como comunidades, pero también cegarnos al sufrimiento de los demás."

La película más conocida de Copti es Ajami, nominada al Oscar, que dirigió con Yaron Shani y que fue financiada por el Israel Film Fund. Fue la primera película israelí principalmente en árabe nominada a un Oscar como selección oficial de Israel, aunque se negó a promocionarla después de ser nominada, diciendo que no lo representaba.

Durante el festival, alrededor de 300 cineastas internacionales firmaron una carta abierta pidiendo al Festival de Cine de Venecia que boicoteara dos películas de cineastas israelíes, Of Dogs and Men de Dani Rosenberg, sobre una niña que busca a su perro en el Kibbutz Nir Oz después del 7 de octubre, y Why War de Amos Gitai, sobre la correspondencia entre Sigmund Freud y Albert Einstein acerca de cómo evitar la guerra.

Los cineastas que pidieron el boicot dijeron en su carta: "Of Dogs and Men, filmada en medio de los ataques continuos de Israel en Gaza, encubre el genocidio. Al igual que Of Dogs and Men, Why War fue creado por compañías de producción israelíes cómplices que contribuyen al apartheid, la ocupación, y ahora al genocidio a través de su silencio o participación activa en el arte de lavar la imagen".

Gitai denunció su llamado, diciendo que su película debería ser mostrada y que ha dedicado su carrera a fomentar el diálogo entre israelíes y palestinos.

Antes de una proyección de Of Dogs and Men durante el fin de semana, Rosenberg fue citado por Reuters diciendo: "Sentí muy fuertemente que era el momento adecuado para contar la historia. Creo que es nuestro trabajo, como cineastas, abrir una ventana a la realidad para permitir, quizás, que un rayo de humanidad entre".

Refiriéndose a aquellos que habían pedido un boicot a su película, él dijo: "En última instancia, mi aspiración es que la guerra termine y su aspiración también es que la guerra termine, lo que significa, en ese sentido, que compartimos el mismo objetivo. Simplemente no estoy de acuerdo con su forma de promoverlo… No creo que a corto plazo el cine pueda provocar un cambio sabes, ni siquiera [el] Guernica de [Picasso] al final, que quizás sea la obra de arte más significativa sobre los horrores de la guerra, cambió la situación en España. Pero sí creo que a largo plazo, dejará un recuerdo de la terrible realidad en la que estábamos".

Of Dogs and Men recibió una ovación de pie en su estreno y obtuvo críticas positivas. Jordan Mintzer escribió en The Hollywood Reporter: "Para un conflicto en el que muchas personas se sienten obligadas a tomar partido, el director adopta un enfoque más humanista, mostrando cómo las guerras pueden ser completamente indiscriminadas cuando se trata de matar a inocentes. Y lo hace de una manera que logra respetar a las víctimas en lugar de explotar sus recuerdos... [La película] se esfuerza mucho por hacer lo que la escritora George Eliot dijo una vez que todo el arte debería hacer, lo cual es ampliar nuestras simpatías".

Alrededor del 25% de los 380 residentes del Kibbutz Nir Oz fueron asesinados o tomados como rehenes por Hamas el 7 de octubre, entre ellos los niños Kfir y Ariel Bibas, quienes aún están siendo retenidos en Gaza. Aunque el personaje principal de la película es interpretado por una actriz, Ori Avinoam, muchos residentes de Nir Oz aparecen en la película como ellos mismos.