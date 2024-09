Jefe de derechos humanos de la ONU urge a cuestionar la ocupación israelí

El jefe de derechos humanos de la ONU dijo el lunes que poner fin a la guerra casi de un año en Gaza es una prioridad, y pidió a los países que actúen sobre lo que él llamó "desprecio flagrante" de Israel por el derecho internacional en los territorios palestinos ocupados.

Casi 41,000 palestinos han sido asesinados en Gaza, según funcionarios de salud de Gaza, desde que Israel desató una campaña militar en respuesta a los ataques transfronterizos de los militantes de Hamas el 7 de octubre de 2023, en la que 1,200 personas murieron y otras 250 fueron tomadas como rehenes. El conflicto también ha avivado un aumento de la violencia en Cisjordania, ocupada por Israel.

"Poner fin a esa guerra y evitar un conflicto regional a gran escala es una prioridad absoluta y urgente", dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, en un discurso al inicio de la sesión de cinco semanas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

"Los estados no deben, no pueden, aceptar un flagrante desprecio por el derecho internacional, incluidas las decisiones vinculantes del Consejo de Seguridad de la ONU y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, ni en esta ni en ninguna otra situación."

Citó una opinión emitida por la corte principal de la ONU en julio que consideraba ilegal la ocupación de Israel, y Turk dijo que esta situación debe ser "abordada de manera integral". Israel ha rechazado la opinión y la calificó de parcial. Vista general del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una reunión sobre la ''Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa'', en la sede de la ONU en Nueva York, EE.UU., el 4 de mayo de 2023. (credit: REUTERS/DAVID 'DEE' DELGADO)

Los comentarios de Turk se dieron en un discurso amplio marcando el punto intermedio de su mandato de cuatro años como jefe de derechos humanos de la ONU, donde describió enormes desafíos en todo el mundo y una crisis de liderazgo político. La sesión también debatirá las crisis en Sudán, Afganistán y Ucrania.

"Me parece que estamos en una encrucijada. Podemos seguir en nuestro camino actual, un 'nuevo normal' traicionero, y caminar dormidos hacia un futuro distópico", dijo en un discurso que fue recibido con aplausos por los diplomáticos.

Denunció el aumento en el uso de la pena de muerte y las "alarmantes regresiones" en la igualdad de género, en referencia a las nuevas leyes de moralidad en Afganistán.

El mundo occidental

En países occidentales como Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, los políticos corren el riesgo de incitar a la violencia al hacer chivos expiatorios de los migrantes y minorías durante los períodos electorales, dijo.

Turk, un ex abogado de Austria, también utilizó el discurso para defender su historial, después de críticas de algunos que consideran que su política de relacionarse con China en medio de presuntas violaciones ha sido demasiado indulgente.

"Creo en el compromiso, en los intercambios francos y en mantener el diálogo abierto, aún más en medio de vehementes desacuerdos," afirmó.