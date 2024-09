Rabinos de Nueva York instan a apoyar el cese al fuego y el acuerdo de liberación de rehenes

Docenas de rabinos locales han firmado una carta exigiendo que la UJA-Federación de Nueva York apoye públicamente un acuerdo de cese al fuego en la guerra entre Israel y Hamás que liberaría a los rehenes israelíes.

La carta fue enviada la semana pasada por T’ruah, un grupo rabínico liberal que durante meses ha pedido un acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes. Estaba dirigida al CEO de la UJA, Eric Goldstein, y a Linda Mirels, la presidenta del grupo.

"Los rehenes necesitan su voz y su influencia", decía la carta, firmada por 63 rabinos y cantores. Refiriéndose al reciente asesinato por parte de Hamás de seis rehenes israelíes en Gaza, la carta añadió: "Esta semana, hemos visto las trágicas consecuencias de la intransigencia de [el primer ministro israelí Benjamin] Netanyahu para llegar a un acuerdo".

La carta llega en medio de protestas en apoyo a un acuerdo y en contra de Netanyahu que han crecido en Israel tras el asesinato de los rehenes, incluso cuando los negociadores dicen que las posibilidades de alcanzar un acuerdo son escasas. Es uno de varios esfuerzos para lograr que los grupos judíos estadounidenses apoyen un acuerdo de cese al fuego, y argumenta que al tomar esa posición, la UJA estaría alineada con la mayoría de los israelíes y el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, el principal grupo que representa a las familias de los rehenes.

"UJA ha estado a la vanguardia de decir 'Tráiganlos a casa', y ha sido patrocinador de varias vigilias y manifestaciones", dijo la rabina Jill Jacobs, directora ejecutiva de T'ruah. "Pero no han dicho lo que realmente es necesario para traerlos a casa, lo cual es un acuerdo que el primer ministro Netanyahu está continuamente saboteando". Eric Goldstein: La UJA es uno de los mayores financiadores de Israel en el contexto de la guerra, y el que más ayuda presta a las comunidades del Norte. (credit: Eliana Neustadt)

Terroristas de Hamas secuestraron a 251 rehenes el 7 de octubre. Durante un alto el fuego en noviembre, Hamas liberó a más de 100 civiles a cambio de cientos de prisioneros de seguridad palestinos, lo cual también sucedería bajo un alto el fuego propuesto ahora. Otros cautivos, muertos y vivos, han sido recuperados por tropas israelíes.

Funcionarios israelíes creen que alrededor de 100 rehenes siguen en Gaza, y se estima que decenas de ellos están muertos. Netanyahu se opuso a los términos actuales sobre la mesa porque exigirían que Israel ceda el control del área fronteriza entre Gaza y Egipto.

UJA dijo en un comunicado el lunes que desde el 7 de octubre "ha estado dedicada incansablemente a apoyar a las familias de los rehenes y a hacer todo lo posible para abogar por la liberación de los rehenes y mantener su difícil situación en el ojo público". No comentó directamente sobre un posible acuerdo de alto el fuego.

UJA continúa brindando ayuda a las familias de rehenes

"Somos socios cercanos del Foro de Familias de Rehenes y hemos organizado docenas de reuniones, vigilias e intervenciones que han sido fundamentales para involucrar a funcionarios gubernamentales, ONG y otros para mantener la atención sobre los rehenes y los trágicos eventos del 10/7", dijo UJA al New York Jewish Week. "Además, seguimos brindando fondos significativos y otros apoyos para ayudar con el bienestar emocional y financiero de las familias de los rehenes. Lloramos por los horribles asesinatos de los rehenes la semana pasada y no cesaremos en nuestros esfuerzos hasta que todos los rehenes restantes regresen a casa".

El Foro de Rehenes y Familias en Nueva York agradeció a UJA por su apoyo en un comunicado del lunes que no mencionaba explícitamente la carta. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"UJA ha sido una gran fuente de apoyo para nosotros; no podríamos haber realizado todo el trabajo que hemos estado haciendo durante estos 11 meses sin ellos", dijo el foro al New York Jewish Week.

UJA es un gran donante de organizaciones israelíes y ha asignado cerca de $106 millones a israelíes desde el 7 de octubre, según su sitio web. (También dona al New York Jewish Week). A lo largo de los años, su liderazgo ha cabildeado al gobierno de Netanyahu en temas candentes.

El año pasado, Goldstein escribió una carta criticando la propuesta de reforma judicial del gobierno, y anteriormente, el grupo fue uno de los muchos grupos judíos que presionaron sin éxito por un plan para expandir una sección no ortodoxa del Muro Occidental. Jacobs dijo que independientemente del impacto específico de una declaración de UJA, esta se sumaría a un creciente apoyo a un acuerdo de rehenes y cese al fuego.

Cuantas más presiones, mejor

"No podemos decir qué presión, si alguna, va a ser efectiva sobre él. Ciertamente, todavía no ha respondido a cientos y cientos de miles de israelíes en las calles o a una huelga nacional," dijo Jacobs sobre Netanyahu. "Pero cuanta más presión venga de más direcciones, potencialmente más ayudará."

Además de Jacobs, la carta del 5 de septiembre fue firmada por la Rabina Sharon Kleinbaum, quien recientemente se retiró de la Congregación Beit Simchat Torah; el Rabino Amichai Lau-Lavie, fundador de Lab-Shul; la Rabina Rachel Timoner de la Congregación Beth Elohim y el Rabino Josh Weinberg de la Unión por el Judaísmo Reformista.

Junto con la carta, un pequeño grupo de israelíes que viven en la ciudad de Nueva York ha estado realizando protestas semanales afuera de las oficinas de UJA para exigir que la organización apoye un acuerdo. Jacobs dijo que la carta era en apoyo a los israelíes que protestan tanto en Israel como en Nueva York.

"La agresión no los traerá de vuelta", dijo Avital Shimshowitz, una de las organizadoras del grupo de protesta, NYC 4 Kaplan, haciendo referencia a la calle de Tel Aviv donde han tenido lugar las mayores manifestaciones.

Refiriéndose a Netanyahu, ella dijo: "Es la comunidad judía estadounidense la que debe dar un paso adelante y hacerlo responsable".

Jacobs también argumentó que apoyar un acuerdo de rehenes y cese al fuego demostraría que el apoyo a Israel no siempre significa apoyar la continuación de la campaña militar en Gaza.

"A menudo se tiene la idea de que ser pro-Israel significa apoyar la guerra, y querer terminar la guerra significa que no te importan los rehenes ni los israelíes, y en realidad es todo lo contrario", dijo Jacobs. "El pueblo israelí, en su mayoría, quiere que termine esta guerra, quiere que los rehenes regresen a casa, y también quiere que este gobierno se vaya, y eso es en realidad lo que significa apoyar a Israel".