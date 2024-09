Las FDI detienen a sospechoso de terrorismo infiltrado en equipo de la ONU en Gaza

Las FDI anunciaron el lunes por la noche que habían detenido a un equipo de la ONU de una caravana de vehículos humanitarios, incluyendo la detención de algunos sospechosos de terrorismo que se habían infiltrado en la caravana en un puesto de control del norte de Gaza.

Según las FDI, recibieron inteligencia de que terroristas podrían haberse ocultado dentro de la caravana.

A pesar de algunos informes anteriores de que los camiones transportaban vacunas contra la polio, el ejército dijo que los vehículos no estaban relacionados con el proyecto de vacunación para Gaza y simplemente estaban facilitando el cambio de personal de la ONU en varios lugares de Gaza. Sin embargo, funcionarios de la UNRWA ofrecieron más tarde una versión contradictoria.

No estaba claro por qué había una discrepancia con respecto al propósito de la caravana de la ONU, aunque la política en torno a la vacunación contra la polio es altamente sensible desde varios ángulos diferentes.

El Ejército de Defensa de Israel dijo que seguía interrogando a los sospechosos detenidos.

Una niña palestina es vacunada contra la polio, en medio del conflicto entre Israel y Hamás, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, 5 de septiembre de 2024. (credit: REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY)

El Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, comentó más tarde sobre el incidente en redes sociales, afirmando que las FDI habían detenido al personal por más de ocho horas.

The Israeli Army stopped a UN convoy on its way to northern #Gaza for more than eight hours today (Monday) despite prior detailed coordination.The convoy had both national & international staff traveling to roll out the #polio vaccination campaign for children in Gaza city and…