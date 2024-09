Presión militar está matando a rehenes, afirma prima de rehén asesinada por Hamás, Carmel Gat

La peor pesadilla de Gil Dickmann se hizo realidad cuando le dijeron que su prima Carmel Gat, quien había sobrevivido 11 meses en cautiverio de Hamas, había sido asesinada en un túnel en Gaza justo antes de la llegada de las fuerzas israelíes.

"Ella estaba tan cerca de abrazar a su padre", dijo Dickmann, de 32 años, a Reuters afuera de la Knéset israelí, donde estaba presionando a los legisladores para que impulsaran un acuerdo para asegurar la liberación de los rehenes.

"Fallamos como país; fallamos como comunidad".

El cuerpo de Gat y los de otros cinco rehenes fueron recuperados por tropas israelíes el 1 de septiembre, desatando una ola de dolor y protestas masivas entre los israelíes que exigían un acuerdo de rehenes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho repetidamente que la presión militar aumentada finalmente traerá a los rehenes a casa.

Una autopsia reveló que Gat y los otros cinco rehenes habían sido disparados en la parte posterior de la cabeza a corta distancia, menos de 48 horas antes de que las fuerzas israelíes recuperaran los cuerpos en un túnel bajo Gaza.

Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Alexander Lobanov y Almog Sarusi. (credit: Hostages and Missing Families Forum/Screenshot )

"La presión militar mata a los rehenes", dijo Dickman. "Sabemos eso con certeza."

Carmel Gat fue tomada como rehén el 7 de octubre mientras se encontraba en casa de sus padres en el Kibbutz Be'eri, en el sur de Israel.

Esther Buchshtav, cuyo hijo Yagev fue asesinado en cautiverio a principios de este año, dijo el lunes en una reunión en el parlamento de Israel que una investigación militar encontró que su hijo fue ejecutado por Hamas cuando los soldados se acercaron a donde estaba siendo retenido.

Presionando por un acuerdo de rehenes

Dickmann se ha convertido en una de las caras más reconocibles en el movimiento para presionar por un acuerdo de rehenes. Ha aparecido a menudo en programas de noticias nocturnos israelíes, y clips de video han circulado ampliamente en redes sociales mostrándolo conversando con legisladores israelíes y dando discursos apasionados en la Knesset.

El mes pasado, fue a la frontera sur de Israel junto con un grupo de familias de rehenes que corrieron hacia la frontera en un esfuerzo por obtener simpatía por su causa.

La gran cantidad de manifestantes que protestaron tras la muerte de Gat, dijo Dickmann, mostró que el gobierno israelí está desconectado de la voluntad del pueblo.

"El pueblo israelí quiere vida", dijo Dickmann. "Luchamos por las vidas de los rehenes. No luchamos por venganza."