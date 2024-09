Fuerza Aérea de Israel ataca a terroristas de Hamás escondidos en zona humanitaria de Khan Yunis

La Fuerza Aérea de Israel (IAF) atacó a los terroristas de Hamas Samer Ismail Khadr Abu Daqqa, Ayman Mabhouh y Osama Tabesh en un ataque en Khan Yunis en la Franja de Gaza, informó el ejército el martes.

Los terroristas estaban operando dentro de un centro de comando y control terrorista ubicado en una zona humanitaria designada de Khan Yunis, agregó la IDF.

El ejército especificó que Mabhouh era un terrorista de alto rango de Hamas, Abu Daqqa era el jefe de la Unidad Aérea de Hamas en Gaza, y Tabesh se desempeñaba como jefe del Departamento de Observación y Objetivos en la sede de Inteligencia Militar del grupo terrorista.

El ejército también señaló que los tres estuvieron directamente involucrados en la masacre del 7 de octubre y llevaron a cabo ataques contra tropas de las FDI y el estado de Israel.

Antes del ataque, el ejército aseguró que se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, incluyendo el uso de municiones precisas, vigilancia aérea y otros medios adicionales.

Los terroristas, ubicados en una Zona Humanitaria designada, fueron identificados por inteligencia ISA. Antes del ataque, la vigilancia aérea confirmó que los terroristas estaban en la zona.

Las FDI señalaron que los números citados por el ministerio de salud de Gaza, dirigido por Hamas, sobre las bajas en el ataque no estaban en línea con los datos del ejército, la munición precisa utilizada en el ataque y la precisión con la que se llevó a cabo el ataque.

Anteriormente, las FDI anunciaron que la Fuerza Aérea de Israel había atacado a miembros terroristas "significativos" de Hamas.

Palestinos caminan junto a una mezquita destruida por un ataque aéreo israelí en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de septiembre de 2024. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

Reclamos de Hamas sobre el ataque

Médicos y Hamas afirmaron que al menos 14 palestinos murieron en el ataque aéreo en un campamento de tiendas en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Residentes y médicos dijeron que un campamento de tiendas en el área de Al-Mawasi, designada como zona humanitaria, fue atacado por al menos cuatro misiles.

El servicio de emergencia civil de Gaza dirigido por Hamas dijo que al menos 20 tiendas de campaña se incendiaron y los misiles causaron cráteres de hasta nueve metros (30 pies) de profundidad.

El uso de áreas civiles por parte de Hamas para actividades terroristas

Hamas ha sido grabado repetidamente utilizando civiles como escudos durante sus operaciones terroristas durante y antes del inicio de la guerra. Por ejemplo, en julio, el comandante militar de Hamas, Mohammad Deif, fue eliminado en un ataque aéreo en una zona humanitaria en Khan Yunis.

El grupo terrorista ha sido atrapado repetidamente utilizando edificios escolares en Khan Yunis y otras partes de Gaza como centros de control para planificar ataques contra Israel.

REUTERS contribuyó a este informe.