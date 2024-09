Fiscal de la CPI intenta confirmar la muerte del líder de Hamás, Mohammed Deif

Los fiscales de la Corte Penal Internacional están investigando la supuesta muerte del líder militar de Hamas, Mohammed Deif, y retirarán su caso en su contra si logran confirmarlo, mostraron documentos legales hechos públicos el martes.

Deif, de 58 años, se creía que era uno de los cerebros del asalto del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, que desencadenó la guerra en Gaza, y desde entonces había dirigido operaciones militares de Hamas contra las fuerzas israelíes en el enclave palestino.

Israel dijo que fue asesinado en un ataque aéreo israelí en la ciudad sureña de Khan Younis en Gaza el 13 de julio. Hamas ni ha confirmado ni ha negado eso.

"La fiscalía retirará su solicitud de orden de arresto contra Deif si información suficiente y fiable confirma su muerte", dijo el documento legal, presentado bajo sello el 2 de agosto pero revelado solo el martes.

La CPI finaliza los procedimientos

El viernes pasado, la CPI anunció que había terminado los procedimientos contra el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, quien fue asesinado en Irán el 31 de julio.

Actualmente, la CPI está considerando una solicitud de órdenes de arresto contra líderes de Israel y Hamas hecha a principios de este año.

En mayo, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, solicitó órdenes de arresto para Hanyineh, Deif y el actual líder de Hamas, Yahya Sinwar, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante los ataques del 7 de octubre contra Israel.

El fiscal también está buscando órdenes de arresto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la ofensiva de Gaza de Israel.

Netanyahu dijo en mayo que la acción de la CPI era absurda y rechazó la comparación entre Israel y Hamas.

Hamas también denunció las órdenes de arresto cuando se solicitaron por primera vez.

No hay un plazo para que los jueces decidan sobre las solicitudes. En casos anteriores, los jueces han tardado desde un mes hasta ocho meses en emitir las órdenes solicitadas.