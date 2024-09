Las FDI atacan con precisión centro de mando de Hamás en mezquita de Gaza

Las FDI atacaron un centro de comando y control de Hamas incrustado en la mezquita Al Farouq en el área de Bureij en la Franja de Gaza el martes, anunciaron las FDI.

La mezquita de Al Farouq fue destruida por un ataque de las FDI en marzo, según la TRT estatal turca.

Se informó que Hamas estaba usando la antigua mezquita para llevar a cabo ataques terroristas contra tropas de las FDI e Israel.

Las FDI dijeron que antes del ataque, que se llevó a cabo con inteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, incluido el uso de municiones precisas, vigilancia aérea e inteligencia adicional.

Una base recurrente

La mezquita de Farouq ha sido utilizada como base de operaciones de Hamas antes, en la Guerra de Gaza de 2014, cuando también fue destruida, según el Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo Meir Amit.

El MAITIC es un centro de investigación sobre el terrorismo en Israel.

Palestinos caminan junto a una mezquita destruida por un ataque aéreo israelí en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de septiembre de 2024. (credit: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

El MAITIC informó que la mezquita fue destruida debido a su uso como base para operaciones de Hamas y como depósito de armas.

"Hamas y otras organizaciones terroristas utilizan sistemáticamente muchas mezquitas en la Franja de Gaza con fines militares y políticos. Las mezquitas en la Franja de Gaza se utilizan no solo para el culto, sino también para diversos fines militares y políticos", señaló el MAITIC.

También especificó que esto está permitido bajo la forma de Islam seguida por Hamas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

"El Sheij Yusuf al-Qaradawi, el principal modelo religioso de Hamas, [permite] el uso de mezquitas con fines militares como parte de la yihad (guerra santa) es legítimo", declaró el Centro.

Además, el MAITIC afirmó que la mezquita estaba siendo utilizada como base para el entrenamiento de niños soldados, con Hamas organizando campamentos de verano para niños y adolescentes que "recibieron entrenamiento semimilitar en escuelas y mezquitas".

"La organización terrorista de Hamas viola sistemáticamente el derecho internacional y opera desde la infraestructura civil en la Franja de Gaza mientras explota a la población civil gazatí para sus actividades terroristas", añadió las FDI en su declaración del martes.