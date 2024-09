Comienza la vacunación contra la polio en el norte de Gaza a pesar de los obstáculos

Una campaña para vacunar a los últimos 200,000 niños en el norte de Gaza contra la polio comenzó el martes, aunque funcionarios de salud y de ayuda dijeron que la operación se complicaba por restricciones de acceso, órdenes de evacuación y escasez de combustible.

La campaña en el norte de Gaza, la parte del territorio que ha experimentado los enfrentamientos más intensos durante la ofensiva militar contra Hamas, sigue a la vacunación de más de 446,000 niños palestinos en el centro y sur de Gaza a principios de este mes.

El personal médico había comenzado a administrar vacunas en el norte a pesar de una gran necesidad de combustible, entre otros desafíos, dijo el Dr. Moussa Abed de la unidad de atención primaria en el ministerio de salud de Gaza.

Los centros de vacunación se encuentran en áreas que son militarmente muy activas, difíciles de alcanzar y aisladas si las cosas salen mal, dijo Sam Rose, subdirector de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA.

"Hay algunos nervios, pero tendremos que hacerlo funcionar", dijo en un mensaje de texto a Reuters.

El lunes, Israel detuvo un convoy que incluía vehículos y combustible para la campaña de vacunación, así como a un equipo de la Organización Mundial de la Salud que intentaba llegar al hospital Al Shifa en Gaza, y la misión tuvo que ser abortada, según Tarik Jasarevic de la OMS en una rueda de prensa.

Israel también emitió una orden de evacuación en el norte de Gaza, la primera en más de dos semanas, que incluía áreas que forman parte de zonas de pausa humanitaria acordadas para las vacunaciones contra la polio, según una actualización de la ONU del lunes.

"La centralización de los servicios en el sur hace extremadamente difícil para nosotros obtener combustible, acceder a vacunas y a toda la logística", dijo Mahmoud Shalabi de Medical Aid for Palestinians, una organización benéfica con sede en el Reino Unido, a Reuters a través de un portavoz, agregando que no había combustible disponible para los equipos móviles de vacunación.

Peligros en el camino

Hossam Medhat Saleh, un padre palestino, dijo que tuvo que caminar con sus tres hijos para llegar a una clínica de vacunación porque no había transporte disponible.

"Los peligros del camino son grandes - como puedes ver, la destrucción, las calles y la infraestructura, además de los misiles y cañones (bombardeos) que continúan," dijo a Reuters, mientras estaba de pie en una calle polvorienta rodeada de autos destrozados y edificios. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

La campaña para vacunar a unos 640,000 niños en Gaza menores de 10 años comenzó el 1 de septiembre, luego de la confirmación por parte de la OMS el mes pasado de que un bebé había quedado parcialmente paralizado por el virus de la polio tipo 2, el primer caso de este tipo en el territorio en 25 años.

La campaña en el norte de Gaza tiene como objetivo concluir una primera ronda de vacunación, con un segundo set para comenzar después de un mes.

Israel inició su campaña militar en Gaza el 7 de octubre del año pasado después de que Hamas liderara una incursión sorpresa en el sur de Israel, matando a cerca de 1,200 personas y tomando alrededor de 250 rehenes, según los cálculos israelíes.

El asalto resultante en Gaza ha matado a más de 40,900 palestinos, según el ministerio de salud de Hamas, y ha reducido gran parte del territorio a escombros.