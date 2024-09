Helicóptero de las FDI se estrella en Rafah, dos soldados muertos

Un helicóptero de las FDI se estrelló durante la noche en un accidente aún no explicado en Rafah, matando a dos soldados, incluido el piloto principal, y dejando heridos a siete soldados a bordo.

El Oficial de Orden (res.) Daniel Alloush, de 37 años, de Tel Aviv y el Ofc. de Guerra (res.) Tom Ish-Shalom, de 38 años, de Ness Harim, ambos sirviendo en la Unidad 669, fueron nombrados como los soldados fallecidos en el accidente.

Además, una piloto mujer y un piloto hombre, un mecánico del Escuadrón 123, un médico y un soldado de combate en reserva sirviendo en la Unidad 669 resultaron gravemente heridos. Un médico de combate sirviendo en la Unidad 669 y un mecánico del Escuadrón 123 en reserva resultaron moderadamente heridos.

La piloto mujer formaba parte de la tripulación que evacuó a Qaid Farhan Alkadi de la Franja de Gaza.

El accidente ocurrió después de la medianoche en un intento de rescatar a un soldado herido en el campo con fuerzas de la Unidad 669.

Además, el accidente ocurrió cuando el helicóptero estaba cerca del suelo.

FFDI investigará el accidente

Además, el FFDI dijo que ninguna fuerza enemiga había impactado el helicóptero y que las razones del accidente se esclarecerían en una investigación en curso. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Para las 2:00 a.m., todos los heridos habían sido evacuados al Centro Médico Soroka.

El FFDI dijo que ha realizado cientos de misiones de rescate exitosas en Gaza, salvando alrededor de 1,700 soldados generalmente sin incidentes hasta ahora.

"En esta guerra, la Fuerza Aérea y el Cuerpo Médico lograron salvar la vida de cientos de soldados en rescates audaces y rápidos, a veces bajo fuego", escribió.

"En esta guerra, la Fuerza Aérea y el Cuerpo Médico lograron salvar la vida de cientos de soldados en rescates audaces y rápidos, a veces bajo fuego", escribió.

Además, señaló que "las habilidades demostradas por la Unidad 669 y otras unidades", además de "el coraje de los combatientes y de los equipos médicos", redujeron "el tiempo empleado en rescatar a los heridos y llevarlos a los hospitales", lo que salvó muchas vidas.

La Fuerza Aérea de Israel bajo el mando del general mayor Tomer Bar y el Comandante del Comando Sur de las FDI, el general mayor Yaron Finkelman, llegaron al lugar donde ocurrió el accidente varias horas después.

El general mayor Tomer Bar afirmó: "Anoche, mientras realizábamos una operación de salvamento para un hombre gravemente herido de la Franja de Gaza, perdimos trágicamente a dos reservistas, algunos de nuestros mejores hombres, en el accidente de un helicóptero Black Hawk de las FDI del Escuadrón 123 durante la fase de aterrizaje. Además, ocho soldados resultaron heridos, algunos de gravedad".

"Después de recorrer el sitio del accidente y visitar a los heridos en el Centro Médico Soroka, extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos y seguiremos apoyando a los heridos. Este fue un accidente operativo que involucró al helicóptero estrellándose durante la misión crítica de evacuar a los heridos. En tierra, las fuerzas de la 162ª División actuaron con determinación para salvar vidas", agregó.

"Durante los últimos 11 meses de la guerra, la Fuerza Aérea ha evacuado a más de 1,800 heridos, incluidos de zonas profundas en la Franja de Gaza, a menudo en un riesgo significativo para la vida. Esta es una misión de salvamento. Mientras la Fuerza Aérea llora a sus soldados, sigue comprometida con sus misiones en todos los teatros de operación. Los helicópteros Black Hawk siguen en estado de alerta para operaciones de rescate. Como dice la Unidad 669, 'En problemas llamaste, y te salvé', cada día, incluso hoy. Esta mañana, se designó una comisión de investigación para investigar el accidente. Estamos orgullosos del ejército, de sus misiones y sus logros. Apoyamos a todos los miembros del escuadrón y de la unidad de rescate y compartimos su dolor por la pérdida mientras continuamos luchando".