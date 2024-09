Errores israelíes en zonas humanitarias de la ONU causan impacto estratégico

No hay comparación entre Israel y Hamás.

Hamás es un grupo terrorista que masacró a 1,200 hombres, mujeres y niños el 7 de octubre, secuestró a otros 250 y utilizó a su población como escudos humanos.

Las FDI innovan una variedad de formas para intentar advertir y evacuar a civiles palestinos para no dañarlos a pesar de la estrategia de escudos humanos de Hamás.

Sin embargo, el número de errores de las FDI con respecto a la ONU y áreas de ayuda humanitaria está empezando a aumentar y podría tener consecuencias estratégicas para los EE. UU., la UE y los tribunales internacionales.

Después de una variedad de retrasos para abordar un brote de polio en Gaza, las FDI finalmente comenzaron a facilitar la transferencia masiva por parte de la ONU y otros grupos de ayuda humanitaria de vacunas a los gazatíes. Fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU (FPNUL) en Khiam, cerca de la frontera con Israel, en el sur del Líbano, el 12 de julio de 2023 (credit: AZIZ TAHER/REUTERS)

Pero recientemente, las FDI parecen estar cometiendo error tras error, a pesar de que errores mortales pasados deberían haber llevado a salvaguardias extremadamente precisas para evitar dichos errores.

Las FDI todavía no han dado una explicación actualizada sobre un incidente en el que detuvieron a funcionarios de la ONU a punta de pistola el lunes por la noche.

Sin embargo, las FDI cometieron un error significativo que casi termina en otra tragedia.

El lunes por la noche, las FDI emitieron un mensaje que parecía acusar a la ONU de haber albergado intencional o accidentalmente a algunos terroristas en una caravana de camiones de ayuda.

En ese momento, las FDI también negaron que los camiones de ayuda tuvieran algo que ver con la distribución de vacunas contra la polio. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Más tarde, la ONU envió un mensaje diciendo que todo su personal había sido liberado sin explicar adecuadamente por qué habían sido detenidos.

Además, la ONU reafirmó que los camiones de ayuda estaban transportando vacunas contra la polio.

De repente, las FDI guardaron silencio el martes, dejando inusualmente solas las acusaciones de la ONU sin una contranarrativa aparente.

Si no había terroristas, entonces las FDI tienen que dar una explicación, y deberían hacerlo pronto y públicamente para demostrar su integridad y reconstruir la confianza.

Si esto fuera un incidente aislado, sería más comprensible.

Sin embargo, el 28 de agosto, el Programa Mundial de Alimentos informó que uno de sus camiones fue atacado cerca de un puesto de control de las FDI.

En este caso, las FDI solo pudieron decir que el incidente estaba siendo investigado.

Dos semanas después, las FDI aún guardaban silencio sobre el incidente

Desafortunadamente, ha habido muchos incidentes similares, y retrocediendo hasta el 31 de marzo, siete trabajadores humanitarios de la Cocina Central Mundial fueron asesinados por error por las FDI cuando se sospechaba de la presencia de terroristas de Hamas cerca de una caravana de ayuda.

Se esperaba que esa tragedia resultara en normas extremadamente cuidadosas al tratar con camiones de ayuda, incluso si estaban involucrados terroristas.

Parte de la lección del incidente del 31 de marzo fue que el costo de dañar a los trabajadores humanitarios era mucho mayor que el beneficio de capturar a unos pocos terroristas de Hamas de bajo rango, aunque sea exasperante que estos terroristas abusen de las leyes de la guerra y de los camiones de ayuda humanitaria.

Esto se relaciona con un incidente el martes en la zona humanitaria de al-Mawasi cerca de Khan Yunis, donde las FDI afirmaron haber matado a varios comandantes de Hamas de nivel medio y un total de alrededor de 11 terroristas, pero con informes desde Gaza de entre 19 o decenas de muertos.

Ha habido al menos alrededor de una docena de incidentes anecdóticos en los que parece claro que se han matado a un número considerable de civiles en una zona humanitaria, una escuela o una mezquita, y donde el objetivo de las FDI eran comandantes de Hamas de nivel medio o bajo.

Desde octubre hasta mayo, hubo un argumento estratégico vital para llevar a cabo estos ataques aéreos, incluso a costa de algunas bajas civiles, para desmantelar los 24 batallones de Hamas. Pero a finales de mayo o a finales de junio, los batallones de Hamas ya habían sido desmantelados.

Esto significa que el beneficio estratégico de matar a unos pocos comandantes de Hamas de nivel medio es ahora excepcionalmente pequeño, incluso si fue más significativo al principio de la guerra.

Por el contrario, el costo se ha disparado debido a varias pausas en la entrega de armas de Estados Unidos y el Reino Unido, y al debate sobre la orden de arresto iniciado en la Corte Penal Internacional en mayo.

Hamas nunca debería salir impune de tales manipulaciones de las leyes de la guerra, pero ser inteligente puede ser mucho más importante que tener "razón" en esta etapa tardía del juego.

Todo esto es sin siquiera entrar en los numerosos errores de palestinos asesinados por error en Cisjordania, incluido un anciano que recientemente murió bajo custodia, supuestamente a causa de un ataque brutal, pero sin una rendición de cuentas completa, y de un activista turco-americano, cuya política a Israel no le gustaba, pero a quien las FDI admiten no debería haber sido asesinado.

También es mucho más difícil convencer al mundo, e incluso a los aliados de EE. UU., de que las muertes por error son errores cuando los errores continúan con el tiempo y cuando el mundo ve un posible nexo entre estos errores y los ataques donde Israel admite que mató deliberadamente a algunos civiles para llegar a algunos terroristas.

Esto no significa que Israel deba detener la guerra contra Hamás. Y si Israel encuentra al jefe de Gaza, Yahya Sinwar, el mundo comprenderá mejor el daño colateral a civiles.

Pero al igual que Israel está cambiando sus operaciones para evitar mejor los riesgos para los rehenes israelíes mantenidos por Hamás, es probable que sus objetivos estratégicos se vean más favorecidos en este momento por una mayor contención al tratar con sospechas relacionadas con la ONU e incluso al encontrar terroristas confirmados de nivel medio o bajo en zonas humanitarias.