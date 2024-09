FDI muestran túnel en Rafah donde asesinaron a los seis rehenes

Las FDI publicaron imágenes de video del túnel en Rafah donde seis rehenes fueron asesinados a finales de agosto.

El pozo del túnel fue descubierto dentro de la habitación de un niño en Gaza, y se extiende 20 metros hacia el suelo y se conecta a un túnel de 120 metros de largo. El túnel es estrecho con techos bajos, no tiene habitaciones y tiene una puerta metálica al final.

"Este es un túnel de 'pasaje', no un túnel de 'habitación'. Es imposible estar de pie recto, y la humedad es extrema", dijo el portavoz de las FDI, R.Adm. Daniel Hagari.

"Aquí podemos ver su sangre en el suelo. Aquí es donde ocurrieron sus últimos momentos: Hersh [Goldberg-Polin], Eden [Yerushalmi], Carmel [Gat], Ori [Danino], Almog [Sarusi] y Alex [Lobanov]. Fueron brutalmente asesinados aquí.

"Es extremadamente difícil sobrevivir en tales condiciones. Fueron héroes, fríamente asesinados por terroristas que construyen túneles debajo de las habitaciones de los niños y se esconden con cautivos", añadió.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, mostrando pruebas de los túneles de Hamás en las habitaciones de los niños, 10 de septiembre de 2024. (CREDIT: IDF)

Hagari señaló que la evidencia aún está siendo analizada y mostró algunos de los objetos encontrados dentro del túnel, indicando la prolongada estadía de los rehenes.

Entre los objetos encontrados se encontraban botellas de orina, un pozo ciego improvisado, productos de higiene femenina, así como diversas armas, incluyendo cargadores de Kalashnikov y casquillos de bala.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas llamó al metraje del "Túnel de Horrores" como "impactante".

"Revela las condiciones horribles sufridas por Carmel Gat, Hersh Goldberg-Polin, Alex Lobanov, Almog Sarusi, Ori Danino y Eden Yerushalmi, durante 11 meses. Estaban confinados en estrechos túneles de 1,5 metros, profundos bajo tierra, privados de aire y condiciones sanitarias, y sometidos a constante abuso mental y físico antes de su brutal ejecución.

"Hay 101 rehenes aún retenidos en Gaza, sufriendo un sufrimiento inimaginable. Hambrientos, exhaustos y torturados, se aferran a una sola esperanza: que continuemos luchando por su libertad. Confían en nosotros para llevarlos a casa".

El asesinato de los rehenes ha sido altamente controvertido ya que muchos funcionarios políticos y de defensa creen que podrían haber sido salvados en un intercambio de rehenes como parte de un alto el fuego con Hamas si el primer ministro Benjamín Netanyahu no hubiera, en su opinión, rechazado un acuerdo para mantener el Corredor de Filadelfia en Rafah.

Controversia sobre el acuerdo

Además, las FDI confirmaron el martes que los seis rehenes fueron asesinados por sus captores de Hamas el 29 de agosto, dos días después de que las FDI rescataran al beduino israelí Qaid Farhan Alkadi el 27 de agosto de un túnel cercano.

Las FDI dijeron que no saben la hora exacta en que los seis rehenes fueron asesinados.

La sincronización confirma esencialmente que los seis rehenes fueron asesinados en respuesta al rescate de Alkadi. Sin embargo, también es probable que descalifique cualquier conexión directa con la votación del gabinete israelí para mantener el Corredor de Filadelfia en cualquier acuerdo de rehenes a principios del viernes.

Además, las FDI dijeron que habían encontrado los cuerpos de terroristas cercanos que podrían haber sido los asesinos de los rehenes.

Estos terroristas estaban tratando de escapar del área del túnel sobre la tierra.

Las Fuerzas de Defensa de Israel están analizando el ADN de los terroristas, así como el ADN dentro del túnel y relacionado con los rehenes para ver si hay una conexión.

Se cree que dos terroristas estuvieron involucrados en matar a los rehenes.

Basado en la cantidad de comida, instalaciones de baño, colchones y el stock de armas cercanas, las FDI estimaron que los rehenes y sus captores habían estado en el área durante más de una semana y posiblemente significativamente más tiempo.

Rehenes mantenidos en jaulas

Recordó que cuando penetró en uno de los túneles más grandes donde los rehenes habían sido mantenidos en jaulas en Jan Yunis en enero y luego, esos rehenes fueron trasladados a otras ubicaciones, ya sea en Jan Yunis o en Rafah.

Además, las FDI revelaron que para encontrar los cuerpos de los seis rehenes tuvieron que usar un bulldozer blindado D-9 para romper una estructura y luego una mezcla de martillos potentes y taladros para romper los materiales que Hamas había colocado sobre los cuerpos para hacer más difícil descubrirlos.

Además, las FDI dijeron que han tratado de aprender lecciones de este y otros incidentes en los que sus actividades operativas pueden haber puesto en peligro a rehenes, para minimizar tales riesgos en el futuro manteniendo al mismo tiempo la presión militar continua sobre Hamas.