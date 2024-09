Israel le ofrece salida segura a Sinwar a cambio de liberar a los rehenes

Gal Hirsch, negociador jefe de Israel para rehenes y desaparecidos, propuso ofrecer al líder de Hamas, Yahya Sinwar, un paso seguro fuera de Gaza a cambio de los 101 rehenes en manos del grupo terrorista, reveló una entrevista de Bloomberg del martes.

Según el informe, la propuesta de permitir la salida de Sinwar de Gaza ha estado sobre la mesa durante dos días, pero no está claro cuál ha sido la respuesta de Hamas y si la aceptarían.

La oferta se hizo con la intención de desarrollar nuevas soluciones para un acuerdo, ya que las negociaciones en curso "se ven cada vez más sombrías", explicó Hirsch.

Cabe destacar que los funcionarios israelíes han estado ofreciendo a Sinwar propuestas mixtas en privado, ya sea un paso fuera de la franja o inmunidad.

"Estoy listo para proporcionar un pasaje seguro a Sinwar, su familia, a quien quiera unirse a él. Queremos recuperar a los rehenes. Queremos la desmilitarización, la desradicalización, por supuesto, un nuevo sistema que maneje Gaza", declaró Hirsch.

"Al mismo tiempo, debo trabajar en los planes B, C y D porque debo traer a los rehenes de vuelta a casa", añadió Hirsch. "El reloj está corriendo; los rehenes no tienen tiempo".

Gal Hirsch, portavoz del gobierno sobre ciudadanos desaparecidos y secuestrados, asiste al cabildeo para la liberación de los rehenes restantes en la Franja de Gaza, en la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén, 10 de abril de 2024. (credit: OREN BEN HAKOON/FLASH90)

Hirsch también explicó que hasta este punto en las negociaciones, Hamas "ha intentado dictar términos en lugar de negociar".

Hamas aún debe pagar un 'alto precio'

En relación con los seis rehenes que fueron asesinados en un túnel de Rafah por terroristas de Hamas a finales de agosto, Hirsch enfatizó que "habrá un precio por estos asesinatos".

El informe también señaló que Israel, en el pasado, ha discutido la opción de permitir a los líderes de Hamas tener libertad a través del exilio. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

En mayo, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en el podcast "Llámame de vuelta" que tal opción siempre ha sido discutida, pero señaló que pensaba que "lo más importante es que ellos [Hamas] se rindan. Si dejan las armas, la guerra ha terminado", explicó Netanyahu.