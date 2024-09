Familia del rehén asesinado Alexander Lobanov difunde video de su cautiverio por Hamás

La familia de Alexander Lobanov, uno de los seis rehenes recientemente asesinados por Hamas, permitió la publicación el viernes de un video de guerra psicológica de Hamas en el que se ve a Alexander hablando desde su cautiverio.

El rehén asesinado Alexander Lobanov habla en un mensaje grabado desde el cautiverio de Hamás en Gaza (Hostages and Missing Families Forum)

La versión del video fue editada del original que Hamas produjo y publicó con el permiso de la familia, así como del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El video comenzó con fotos fijas de los seis rehenes asesinados antes de centrarse en Lobanov.

Lobanov comenzó presentándose, mencionando su nombre, edad, lugar de origen y que fue secuestrado en Re'im mientras trabajaba. Cabe destacar que Lobanov dice "secuestrado", pero las leyendas en inglés que Hamas insertó en el video lo citan diciendo "arrestado".

Luego dijo que Hamás lo trasladó más de 10 veces para salvarle la vida.

Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Alexander Lobanov y Almog Sarusi. (credit: Hostages and Missing Families Forum/Screenshot )

Su mensaje continuó dirigiéndose al primer ministro Benjamin Netanyahu y a la opinión pública israelí. Dijo a Netanyahu que había fracasado el 7 de octubre y pidió a la opinión pública israelí que siguiera protestando y exigiendo un acuerdo.

También reiteró que en el acuerdo de Schalit se había liberado a más de 1.000 terroristas.

Lobanov terminó su mensaje diciendo a los miembros de su familia que se mantuvieran fuertes y que los quería.

Tras la publicación del vídeo, el Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos emitió un comunicado en el que afirmaba: "Este horrible vídeo demuestra aún más la crueldad de Hamás. Alex y otros cinco rehenes consiguieron sobrevivir en condiciones de pesadilla durante más de 10 meses antes de ser brutalmente ejecutados. Las imágenes publicadas recientemente de su prisión subterránea sólo ofrecen una visión de los horrores inimaginables que soportaron en cautiverio. El tiempo se acaba para los 101 rehenes restantes. Hay que llegar a un acuerdo inmediatamente para salvarlos".

Los rehenes asesinados

Lobanov, junto con Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Carmel Gat y Ori Danino fueron ejecutados por Hamas en un túnel en Rafah. Sus cuerpos fueron descubiertos más tarde por las FDI.

Lobanov intentó salvar a la gente de la masacre de Hamas en el festival Nova el 7 de octubre antes de ser tomado como rehén, dijo el Foro de Familias de Rehenes. Lobanov trabajaba como gerente de los bares en el festival.

El joven de 32 años de Ashkelon estaba casado con Michal y era el amoroso padre de un niño de dos años. Mientras estaba en cautiverio, nació su segundo hijo y ahora tiene cinco meses de edad.