UNRWA dice que seis empleados murieron en ataques aéreos en Gaza, Guterres condena el incidente

La agencia de refugiados palestinos de la ONU, UNRWA, dijo que seis empleados murieron en Nuseirat en la Franja de Gaza central el miércoles, marcando lo que dijo fue el mayor número de muertes entre su personal en un solo incidente.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, condenó el presunto asesinato de los seis trabajadores de la UNRWA en la Franja de Gaza por las FDI, diciendo: "Lo que está sucediendo allí es completamente inaceptable. Una escuela que se convirtió en refugio para alrededor de 12 mil personas fue golpeada nuevamente hoy por ataques aéreos israelíes".

Danny Danon, embajador de Israel en la ONU, atacó a Guterres en una publicación en Twitter, escribiendo: "Lo 'inaceptable' es el hecho de que te niegues a reconocer la realidad y sigas distorsionándola".

What is "unacceptable,” @antonioguterres, is the fact you refuse to recognize reality and continue to distort it. Terrorists operating out of civilian buildings previously used by @UNRWA are not "innocent." It is unconscionable that the UN continues to condemn Israel in its… https://t.co/ThWltXRqFY