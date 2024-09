Solo el 6% de residentes en Gaza apoyan el liderazgo de Hamas

Los hallazgos de una encuesta de opinión pública que cuestionó a residentes de la Franja de Gaza en agosto han sido publicados por el Mundo Árabe para la Investigación y el Desarrollo (AWRAD), revelando su postura sobre Hamas, Israel y la guerra.

A medida que la guerra entre Israel y Hamas alcanzaba el año de duración, la encuesta, que analizó las respuestas de más de 500 residentes en los cinco gobernaciones de la Franja de Gaza, mostró percepciones sobre las preferencias actuales del público para el futuro de los palestinos en términos de dinámicas sociopolíticas, gobernanza y perspectivas futuras.

El estudio comparó las respuestas de los gazatíes con las dadas en una encuesta de AWRAD realizada en mayo, resaltando cambios clave en la opinión pública a lo largo del verano.

Los encuestados fueron contactados varias veces y monitoreados en vivo para garantizar la integridad de los resultados.

Según la encuesta, la esperanza de una solución de dos estados ha disminuido desde mayo, mientras que el apoyo a un plan de "un estado para dos naciones" ha aumentado. Este último sigue siendo abrumadoramente impopular, con un 19%, en comparación con el 62% de los dos estados.

Menos de la mitad de los gazatíes reportaron sentirse optimistas sobre el futuro de Palestina, con un abrumador 77% creyendo que Palestina se dirige en la dirección equivocada.

La guerra entre Israel y Hamas

Respecto al conflicto actual, el 60% de los gazatíes creían que la guerra terminaría en tres meses a partir de la encuesta.

Cuando se les preguntó sobre las preocupaciones actuales de los gazatíes, casi la mitad declaró que la preocupación más inmediata debería ser permitir que las personas se establezcan sin temor a tener que reubicarse nuevamente.

Solo el 4% de los encuestados creían que el problema más apremiante era garantizar servicios de salud.

Esfuerzos humanitarios

En cuanto a la asistencia humanitaria y la rehabilitación, la mayoría de la población ha depositado su confianza en UNWRA para liderar la recuperación y reconstrucción, y creen firmemente que la agencia de la ONU ha proporcionado la mayor ayuda humanitaria a los ciudadanos. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Un alto número, el 79% de los encuestados, prefirió la ONU para esto, con solo alrededor del 1% confiando en Hamas.

Además, solo alrededor de un tercio de los gazatíes creían que Hamas estaba siendo serio acerca de la unidad nacional.

Cese al fuego

Casi todos los encuestados expresaron un deseo de un cese al fuego, con un 85% apoyando un intercambio de rehenes-prisioneros.

Elecciones

La gran mayoría de los gazatíes expresaron apoyo para elecciones, tanto presidenciales como legislativas, después de la guerra, ya que el 46% informó sentirse insatisfecho con el apoyo que el líder de la Autoridad Palestina, Dr. Muhammed Mustafa, ha estado brindando a Gaza.

Sin embargo, ningún partido tenía una mayoría adecuada.

Fatah recibió el nivel más alto de apoyo con un 47%, con apenas un 6% apoyando a una Palestina liderada por Hamas.