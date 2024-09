Jefe de las FDI a padres de rehenes: 'A medida que pase el tiempo, será más difícil devolverlos'

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, Tte.-Gen. Herzi Halevi, dijo a los padres de los secuestrados retenidos en Gaza el viernes que cuanto más dure la guerra, más difícil será traerlos a casa.

"Podemos y siempre lucharemos contra Hamas para devolver a los secuestrados. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, será más difícil traer de vuelta a cualquiera. También dije esto a los tomadores de decisiones en el gobierno", dijo Halevi, según Channel 12.

El jefe de Estado Mayor también admitió que no sabe cuándo exactamente terminará la guerra, solo que "todavía no estamos cerca. Si no luchamos y presionamos a Hamas, tomará incluso más tiempo".

Halevi agregó que un acuerdo para un intercambio de rehenes es en última instancia una decisión gubernamental, pero que las FDI "están haciendo todo lo posible para lograr las mejores condiciones posibles. Sus hijos son nuestra responsabilidad, y haremos todo lo posible para recuperarlos. Mientras no haya un acuerdo de rehenes, trabajaremos para traer a tantos de ellos de vuelta como sea posible".

El Jefe de Estado Mayor, Tte. Gral. Herzi Halevi (izquierda) habla con un oficial en Gaza durante la operación terrestre del ejército israelí contra Hamás en esta imagen difundida por las FDI el 16 de noviembre de 2023. (credit: IDF/Reuters)

Padres de rehenes dicen que la presión militar está matando a los rehenes

Según informes, los padres le dijeron a Halevi que "la presión militar está matando a los rehenes. Tenemos miedo de que los rehenes restantes regresen muertos. No estamos listos para que las FDI se acerquen a donde nuestros hijos están siendo retenidos".

Otro padre dijo, "Están poniendo en riesgo a mi hijo. Si es posible sacarlo en un trato, entonces debería ser protegido. No estamos interesados en una operación de rescate. No queremos otra situación donde los soldados terminen muertos como Arnon Zamora", quien cayó en una operación para rescatar rehenes.