FDI revelan que terroristas de Hamás muertos en ataque a una escuela eran empleados de la UNRWA

Un día después de que la UNRWA dijera que su personal fue asesinado en un ataque a la Escuela Al Jaouni en el área de Nuseirat en el centro de Gaza, la IDF reveló el jueves que nueve terroristas habían sido eliminados en el ataque.

Después de que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, condenara las muertes de seis trabajadores de la UNRWA el miércoles, la IDF dijo que solicitó los detalles del personal para que pudiera investigar, una solicitud que el ejército afirma que no ha sido cumplida.

What is "unacceptable,” @antonioguterres, is the fact you refuse to recognize reality and continue to distort it. Terrorists operating out of civilian buildings previously used by @UNRWA are not "innocent." It is unconscionable that the UN continues to condemn Israel in its… https://t.co/ThWltXRqFY