FDI confirman que mataron por error a tres rehenes en un bombardeo en Gaza

Las FDI publicaron el domingo su investigación, la cual confirma que mataron por error a tres rehenes israelíes junto con el jefe de brigada del norte de Gaza de Hamas, Ahmed Ghandour, durante un ataque aéreo el 10 de noviembre.

El informe de la investigación indica que era "altamente probable" que el ataque aéreo causara sus muertes, aunque también menciona que no se puede tener una certeza del 100% sobre la causa de sus muertes.

Sin embargo, el informe señala que el lugar donde se encontraron los cuerpos y su estado, junto con el informe patológico, otro informe del instituto forense del estado, y la investigación operativa sobre la situación en el campo de batalla y las actividades, todos apuntaban fuertemente a que las FDI fueron responsables de la muerte accidental.

Tratando de minimizar la culpa que podría recibir por admitir haber causado la muerte, las FDI afirmaron que su inteligencia en tiempo real en noviembre no solo sugería que Ghandour no tenía rehenes a su alrededor, sino que incluso sugirió que estos rehenes específicos estaban en otra ubicación.

Las FDI no abordaron seriamente las acusaciones de que deliberadamente retrasaron una admisión que podrían haber hecho en diciembre-enero; afirmaron que los resultados de su investigación no estaban completamente listos hasta ahora.

Rehenes israelíes Nik Beizer, Ron Sherman, Elia Toledano, cuyos cuerpos fueron devueltos a Israel, 15 de diciembre de 2023 (credit: JERUSALEM POST)

El 10 de septiembre, funcionarios de las FDI y las familias de los rehenes comenzaron a filtrar los resultados de la investigación, aunque los resultados completos no se hicieron públicos.

Incluso antes del 10 de septiembre, se sabía entre los reporteros militares y algunos otros que los tres rehenes habían sido probablemente asesinados por error por las FDI, pero esto se basaba principalmente en insinuaciones. En diciembre, las FDI revelaron que encontraron cinco cuerpos de rehenes, tres de los cuales estaban relacionados con el incidente en cuestión.

A diferencia de las habituales conferencias de prensa de las FDI, no culparon a Hamas por sus muertes y dejaron entrever que su ataque aéreo podría haber matado a los tres rehenes, pero dijeron que no confirmarían nada hasta después de una investigación forense.

Durante la noche entre el 9 y 10 de septiembre, las FDI finalmente confirmaron que habían matado a los tres cuando Channel 12 informó que el ejército había transmitido la información a las familias de los rehenes, pero no había hecho un anuncio público al respecto.

Las Fuerzas de Defensa de Israel disputaron la caracterización de Channel 12 de un encubrimiento, pero aún no han proporcionado una explicación coherente sobre por qué no publicaron los resultados de la investigación al público antes, dado que los informes médicos, si se les da prioridad, no tardan 10 meses en completarse.

Ya en diciembre, las FDI revelaron el trasfondo detrás de su hallazgo de cinco cuerpos de rehenes retenidos por Hamas en un túnel cerca de Jabalya en el norte de Gaza.

Nuevos detalles sobre el incidente de diciembre

Alrededor del 12 de diciembre, las FDI encontraron dos cuerpos, y tres días después, encontraron otros tres cuerpos en otra área cercana. En ese momento, solo anunciaron el hallazgo de los primeros dos cuerpos.

El túnel alcanzaba un tamaño que incluía un gran ascensor, grandes salas y se dividía en salas laterales, como centros de mando, estaciones médicas, salas de oración y salas para la fabricación de armas.

Una fuente de las FDI dijo que encontrar los cuerpos requería una combinación de inteligencia previa que la sede poseía, junto con inteligencia recopilada en tiempo real en el campo, incluidos métodos forenses.

Todavía no está claro cómo las FDI pudieron afirmar en diciembre que tenían inteligencia previa sobre los cuerpos mientras afirmaban que en noviembre no tenían, excepto posiblemente que un combatiente de Hamas capturado proporcionó información en esas semanas intermedias.

El túnel era tan grande que aunque los cuerpos estaban todos dentro de una zona general del túnel, estaban en porciones muy diferentes del túnel.

Los cinco cuerpos incluyen a Eden Zakaria y Ziv Dado, que fueron anunciados el 12 de diciembre, así como a Elia Toledano, Nik Beizer y Ron Sherman, los tres asesinados por las FDI con Ghandour.

Hamas había publicado un video de los otros tres rehenes asesinados en cautiverio por Hamas, cuyos cuerpos recuperaron las FDI, pero sin revelar el trasfondo.

En el video, los tres rehenes - Toledano, Beizer y Sherman - se veían sosteniendo trozos de papel con sus nombres e información personal.

En un comunicado publicado junto al video, Hamas afirmó que "intentaron mantenerlos con vida, pero Netanyahu insistió en matarlos".

El video luego agregó efectos visuales de disparos y sangre animada. Se les muestra en cautiverio sonriendo y hablando entre ellos.

Los tres fueron capturados durante la masacre del 7 de octubre.

En diciembre, las FDI dijeron que habían retrasado mencionar los otros tres cuerpos hasta que las fuerzas en la zona completaran sus operaciones.

Hasta entonces, existía la preocupación de que anunciar más detalles pondría en peligro a las fuerzas en el campo, que finalmente utilizaron 13 toneladas de explosivos para destruir todo el túnel estratégico, lo que llevó más tiempo.

Además, mientras que las FDI habían dicho que Zakaria fue asesinada el 7 de octubre y su cuerpo fue llevado a Gaza, en diciembre las FDI públicamente no dieron una conclusión clara sobre el momento de la muerte de los otros rehenes. Más bien, fuentes de las FDI en ese momento dijeron que las investigaciones forenses sobre ese asunto continuaban.

