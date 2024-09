Excomandante de Defensa Aérea: misil hutí, el de mayor alcance hasta hoy

El misil de superficie a superficie disparado desde Yemen hacia el centro de Israel el domingo por la mañana tenía el rango más largo que Israel ha visto hasta la fecha, dijo el ex comandante de la defensa aérea de las FDI, el general de brigada Zvika Haimovich (res.), a 103FM más tarde ese día.

"Lo que entiendo, según los detalles que conozco en este momento, es que el incidente bajo investigación es sobre un misil de largo alcance desde Yemen, probablemente el más largo de lo que hemos experimentado hasta ahora desde Yemen, y no es el primero", dijo Haimovich. "También los hemos visto en la zona de Eilat.

"El misil, en su vuelo relativamente temprano, estaba constantemente bajo detección y siendo monitoreado", continuó. "Para un rango de más de 1,600-1,700 km., se necesitan 13-15 minutos, lo cual es mucho tiempo. El tiempo de advertencia para un residente [de Israel central] es de un minuto y medio, sin importar de dónde provenga. Se hicieron intentos para interceptar el misil".

Explicó que las múltiples explosiones escuchadas en Tel Aviv y las ciudades circundantes provenían de los interceptores que se lanzaban, no de múltiples misiles disparados hacia Israel.

"¿Fue el misil alcanzado por nuestro interceptor, o se desintegró en el aire?" preguntó retóricamente. "Es demasiado pronto para saberlo. Lo que es seguro es que este misil amenazante no alcanzó su objetivo y cayó en áreas abiertas al final. ¿Fue porque fue alcanzado por nuestros interceptores, o se desintegró en el aire? Eso es lo que deben seguir investigando".

Un misil es lanzado durante un ejercicio militar en un lugar no revelado en el sur de Irán, en esta imagen obtenida el 19 de enero de 2024. (credit: IRANIAN ARMY/WANA/REUTERS)

Hizo hincapié en que el Norte de Israel ha estado bajo un intenso fuego de cohetes durante meses, pero el país solo se alarma cuando es el centro de Israel el que está siendo atacado.

'Estamos en guerra en el Norte'

"Estamos en guerra en el Norte, incluso si no lo llamamos así", dijo. "Docenas de misiles y cohetes son lanzados todos los días. No se puede llamar de otra manera. No es solo una guerra cuando llega a Tel Aviv.

"No hay duda de que el arsenal de misiles de Hezbolá es mucho más significativo que lo que experimentamos con Gaza", continuó. "El asunto del alcance de los ataques también es un desafío muy grande. Hezbolá, al final, se enfrentará en Israel con una Fuerza Aérea. Las Fuerzas de Defensa de Israel están a un nivel de competencia y preparación cuando están completamente listas".

Expresó preocupación por lo preparados que deben estar los israelíes para una guerra en el frente norte. "Tenemos un buen punto de partida, y definitivamente tenemos en quién confiar, pero una guerra contra Líbano no es como una guerra contra Gaza o cualquier otra cosa que hayamos experimentado", explicó. "Muchos procesos de preparación aquí se hacen mejor antes y no durante o después".