Emiratos Árabes no respaldará plan para Gaza sin un Estado palestino

Una vez más, el escenario internacional está presenciando tensiones diplomáticas intensificadas a medida que las secuelas de la guerra en Gaza encienden nuevos debates sobre el prolongado conflicto israelí-palestino. Un tema central en estas discusiones es la negativa de los Emiratos Árabes Unidos a apoyar cualquier esfuerzo de reconstrucción postguerra en Gaza sin un plan claro para el establecimiento de un estado palestino. Esta posición, eco del Ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el Sheik Abdullah bin Zayed Al Nahyan el sábado, refleja un creciente consenso regional sobre la necesidad de una solución de dos estados para resolver el conflicto.

Abdullah dejó clara su postura en una declaración publicada en X/Twitter, enfatizando que la participación de los Emiratos Árabes Unidos en la recuperación de Gaza estaría condicionada al progreso hacia el establecimiento de un estado palestino. "Los Emiratos Árabes Unidos no están listos para apoyar el día después de la guerra en Gaza sin el establecimiento de un estado palestino", declaró.

La posición de los Emiratos Árabes Unidos se alinea con los sentimientos expresados durante una reunión del Grupo de Contacto Ministerial Conjunto en Madrid la semana pasada, donde representantes de varios países musulmanes y europeos se reunieron para discutir formas de poner fin a la guerra en Gaza.

Posición de los Emiratos Árabes Unidos respaldada

Organizada por España, la reunión reunió a ministros de exteriores de naciones como Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Noruega y Eslovenia, así como al Primer Ministro palestino Mohammad Mustafa. El grupo, que también incluía al jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, reiteró la necesidad de implementar una solución de dos estados basada en el derecho internacional.

Hablando en la reunión de Madrid el viernes, el Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, pidió un cronograma concreto para garantizar la realización de la solución de dos estados, afirmando que es el único camino viable hacia la paz en la región. "La implementación de la solución de dos estados es la única manera", declaró Albares, instando a la comunidad internacional a ir más allá de la retórica y tomar medidas concretas hacia la resolución del conflicto.

Notablemente ausente de las conversaciones de Madrid estuvo Israel, una decisión que Albares defendió al afirmar que Israel no formaba parte del grupo de contacto. "Estaremos encantados de ver a Israel en cualquier mesa donde se discuta la paz y la solución de dos estados", dijo. Sin embargo, esta exclusión subrayó la creciente brecha entre Israel y muchos actores internacionales respecto al conflicto israelí-palestino.

A medida que la reunión de Madrid concluyó con un renovado llamado para que "Palestina" se una a las Naciones Unidas, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, lanzó un ataque feroz contra Borrell, acusándolo de antisemitismo. Los duros comentarios de Katz fueron desencadenados por la participación de Borrell en discusiones sobre el establecimiento de un estado palestino.

Katz denunció a Borrell como un "odiador de Israel antisemita", comparándolo con "los mayores antisemitas de la historia". Además, acusó al jefe de política exterior de la UE de liderar una "campaña odiosa y antisemita" contra Israel mientras no enfrentaba la creciente influencia de Irán en la región. "En lugar de enfrentarse al eje del mal iraní, que representa una amenaza para la seguridad de Europa, Borrell se pone de su lado al promover iniciativas antiisraelíes", acusó el ministro de Relaciones Exteriores.

El intercambio entre Katz y Borrell resaltó la creciente brecha entre Israel y la Unión Europea con respecto al futuro de la región. Borrell respondió a las acusaciones de Katz rechazando la noción de que su defensa de una solución de dos estados esté motivada por el antisemitismo. "Acusar de antisemitismo a aquellos que no están de acuerdo con la posición de un gobierno no tiene sentido", dijo Borrell.

"Lamentablemente, ha habido ejemplos en la historia de lo que significa ser antisemita, y no creo que debamos jugar con palabras tan importantes que han tenido una dimensión trágica en la historia", añadió, aludiendo al peso histórico del término. Borrell defendió su participación en las conversaciones de Madrid, afirmando que apoyar un estado palestino no equivale a oponerse a Israel, sino más bien buscar un camino hacia una paz duradera.