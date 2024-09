"Mi corazón fue asesinado en Gaza", declara viuda de rehén en manifestación

"Mi corazón fue asesinado en Gaza", dijo Michal Lobanov, cuyo difunto esposo Alex fue uno de los seis rehenes asesinados hace dos semanas por Hamas, el sábado por la noche en el escenario principal de la manifestación en la Puerta de Begin en Tel Aviv.

Las manifestaciones en Tel Aviv y en todo el país por un acuerdo de rescate inmediato, con llamados posteriores para que el gobierno renuncie por no lograr un acuerdo, se reanudaron el sábado por la noche.

"Mis dos hijos ahora están huérfanos. No tendrán la oportunidad de ser criados por su padre. ¿Cómo vivirán nuestros dos hijos jóvenes en un país donde su gobierno abandonó a su padre? Para ellos y para mí, es demasiado tarde", dijo Lobanov.

"Pudimos haber hecho más; pudimos haber presionado para lograr un acuerdo para liberarlos antes de que fueran asesinados. Un acuerdo no es tan glorioso como la derrota total de Hamas, pero es la valentía de otro tipo, la valentía de hacer lo correcto, incluso si es la decisión más difícil de tomar", continuó.

"Por favor, den a las otras familias aquí presentes la oportunidad de devolver a sus seres queridos; para mí, es demasiado tarde; para ellos, aún hay una oportunidad. Dejen que estas familias y toda la nación que las apoya tengan un final mejor para esta pesadilla. ¡Traiganlos a casa ya!", declaró.

Protesta de rehenes en el puente de Begin. 14 de septiembre de 2024 (credit: AVSHALOM SASSONI)

Reacción de la familia de rehenes al cambio en la guerra de Gallant

Anteriormente, el Foro de Familias de Rehenes reaccionó a las declaraciones del Ministro de Defensa Yoav Gallant de que las FDI han comenzado a centrarse en el Norte. Dijeron que este enfoque significa que Netanyahu está "abandonando a los rehenes para que mueran en los túneles", informó N12.

Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, declaró: "Exigimos al gobierno: Primero, traigan de vuelta a los rehenes. Ampliar la guerra en el norte sin un acuerdo es una sentencia de muerte para los rehenes. En lugar de traer de vuelta a los 101 rehenes, Netanyahu los ha abandonado por el Norte".

"Todos pueden ver que la presión militar está matando a los rehenes, y todos sabemos que hay un acuerdo listo para ser firmado. Mientras Netanyahu siga en el poder, la guerra continuará para siempre y no habrá acuerdo. Netanyahu es el obstáculo para el acuerdo", agregó Zangauker.

Intervención policial

Quince manifestantes fueron arrestados en Tel Aviv por perturbar la paz, anunció la Policía de Israel el sábado por la noche. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Un comunicado policial explicó que durante patrullajes preliminares, las fuerzas encontraron materiales de desecho destinados a ser quemados, como neumáticos, tablones y balsas.

"Reiteramos que la libertad para protestar y expresarse no incluye la libertad de iniciar incendios, bloquear las carreteras principales, perturbar el movimiento de muchas personas o romper las barreras policiales", dijo el comunicado.

Los manifestantes reportaron un cambio significativo en la conducta policial, alegando que una línea de camiones estacionados cerca bloqueaba la mayoría de las salidas.

"He estado aquí en 74 de las últimas 76 manifestaciones", dijo un manifestante a Maariv. "Esto nunca había sucedido. Permitieron que la multitud evacuara en todas direcciones rápidamente. De repente, todo está bloqueado. Perdieron la cabeza".

Según Ynet, ocho manifestantes han sido arrestados por bloquear las carreteras, y otros siete por poseer materiales combustibles sospechosos.

Tras las detenciones, la policía ha anunciado que las carreteras han sido reabiertas.