Oficial de las FDI revela fallos de seguridad en testimonio sobre el 7 de octubre

El oficial activo de las FDI A, quien luchó contra Hamas en las comunidades fronterizas de Gaza el 7 de octubre, criticó el liderazgo superior de las FDI durante su testimonio ante el comité de investigación civil del 7 de octubre el martes.

"Si hubiéramos esperado órdenes, no habría nadie que salvar. Quienes determinaron el resultado del 7 de octubre fueron las fuerzas tácticas de combate", enfatizó A. "Se nos dijo que la barrera fronteriza era impenetrable tanto en la superficie como bajo tierra. Como resultado, gradualmente dejamos de realizar operaciones proactivas en la zona", explicó A.

A explicó además que la barrera llevó a engaño al ejército, lo que resultó en una reducción de las fuerzas terrestres: "La intención era usar las fuerzas de infantería solo como reserva, minimizar las operaciones proactivas y reducir las patrullas a lo largo de la valla para proteger a nuestras tropas. Hubo una gran dependencia de las capacidades tecnológicas en la zona. En realidad, estas suposiciones no se sostuvieron. En los últimos años, este también ha sido el enfoque en el norte".

Dan Ronen en la sonda civil del 7 de octubre. 18 de agosto de 2024. (credit: CIVILIAN PROBE)

Un comandante de las FDI adicionalmente criticó, afirmando: "Una de las lecciones que aprendí del 7 de octubre fue la ausencia de comando y control. Simplemente no existía, ni a nivel de división, brigada o unidad. Esto causó incidentes de fuego amigo insanos de los que me enteré solo un año después, no en el momento."

Fallas en el comando

Explicó que el comando militar superior no funcionaba correctamente: "Me di cuenta de que la División de Gaza había sido derrotada cuatro meses después a través de un informe de televisión. Si hubiéramos esperado órdenes, no habría quedado nadie para salvar.”

Concluyó su testimonio enfatizando que "La gente simplemente tomó su equipo y se enfrentó al enemigo. Nunca había visto a combatientes avanzar de esa manera para salvar vidas."