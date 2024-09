FDI muestran ventaja táctica con su nuevo torpedo en ejercicio naval

Las FDI revelaron imágenes de un ejercicio naval el miércoles que utilizó los torpedos más nuevos en el arsenal de las FDI para eliminar objetivos enemigos.

Durante el ejercicio, un objetivo enemigo fue posicionado cerca de un submarino de las FDI navegando en el mar, tras lo cual un torpedo fue lanzado al objetivo y lo destruyó.

La explosión duró un segundo y se escuchó claramente por encima del agua.

"Escuchamos la fuerza [de la explosión] y vimos la enorme nube de humo y el objetivo hundiéndose. Es una experiencia asombrosa", dijo el Comandante R., oficial adjunto de mando de la unidad Shayetet 7.

El torpedo multiplica las capacidades operativas del submarino, añadió.

Una ventaja operativa

Explicó la ventaja operativa que tal arma proporciona para el ejército.

"El objetivo puede ser invisible, y aún así podemos disparar", dijo, agregando que esto "nos permite operar en silencio, a larga distancia, y donde sea necesario".

"Mientras que el impacto del explosivo no puede ser ocultado, la actividad de los submarinos seguiría manteniéndose fuera del radar, oculta y en secreto, bajo el agua", añadió.

Antes del ejercicio, los soldados pasaron por muchos entrenamientos militares, incluyendo disparar torpedos y simular escenarios extremos, señaló el Comandante R.

Además, mencionó que se tomaron todas las medidas necesarias antes del experimento para garantizar la seguridad de los soldados y el entorno.

La unidad Shayetet 7 de las FDI tiene diversas misiones, incluyendo la destrucción de embarcaciones enemigas, controlar las entradas a puertos, llevar a cabo actividades de espionaje y asistir a otras unidades en combate.