Fuerzas israelíes destruyen instalación iraní clave en Siria en audaz operación

Según un informe de Axios del jueves, la Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor General de las FDI destruyó el domingo una fábrica subterránea siria de misiles de precisión construida por Irán.

Según el informe, esta fue la operación más audaz que las FDI han llevado a cabo en años recientes contra objetivos iraníes en Siria. La destrucción de la fábrica fue, según informes, un golpe significativo a los esfuerzos encubiertos de Irán y Hezbollah para producir misiles de precisión de alcance medio en Siria.

Hasta ahora, el gobierno israelí ha mantenido silencio sobre el asunto y no está asumiendo responsabilidad para evitar provocar a Siria, Irán o Hezbollah a una represalia. El portavoz de las FDI, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Primer Ministro han declinado hacer comentarios.

La operación tuvo lugar el domingo por la noche, con medios oficiales sirios y la oposición siria reportando intensos ataques aéreos de la Fuerza Aérea de Israel en varias áreas del oeste de Siria, incluyendo cerca de la ciudad de Masyaf, cerca de la frontera con Líbano.

El miércoles, un canal de televisión de la oposición siria y la experta en Oriente Medio griega Eva J. Kalluriotis informaron que los ataques aéreos eran simplemente una tapadera para una operación terrestre israelí en Masyaf. Tres fuentes familiarizadas con la operación confirmaron a Axios que la Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor General de las FDI llevó a cabo un asalto terrestre y destruyó una instalación de fabricación de misiles de precisión.

Una bandera iraní cuelga mientras el humo se eleva después de lo que los medios de comunicación iraníes dijeron que era un ataque israelí contra un edificio cerca de la embajada iraní en Damasco, Siria 1 de abril 2024. (credit: FIRAS MAKDESI/REUTERS)

Destrucción de la 'Capa Profunda'

Dos fuentes afirmaron que Israel había informado a la administración Biden de antemano sobre la operación sensible, y Estados Unidos no objetó. La unidad de fuerzas especiales israelí sorprendió a los guardias sirios en la instalación y mató a varios de ellos durante el asalto.

Las fuerzas israelíes utilizaron explosivos que trajeron consigo para hacer explotar la instalación subterránea desde dentro, incluida maquinaria avanzada, según dos fuentes que hablaron con Axios. Los ataques aéreos realizados la noche del domingo tenían la intención de evitar que el ejército sirio enviara tropas de refuerzo de regreso al área.

Según el informe de Axios, los iraníes comenzaron a construir la instalación subterránea en coordinación con Hezbollah y Siria en 2018 después de que una serie de ataques aéreos israelíes destruyera la mayor parte de la infraestructura de producción de misiles de Irán en Siria.

Los iraníes decidieron construir una fábrica subterránea profunda dentro de una montaña en Masyaf para que fuera impenetrable a los ataques aéreos israelíes. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El plan iraní era producir misiles de precisión en una instalación protegida cerca de la frontera con Líbano, permitiendo una entrega más rápida a Hezbolá en Líbano. Según el informe, la inteligencia israelí descubrió y monitoreó el proceso de construcción durante más de cinco años, dando al nombre en clave de la instalación iraní "Capa Profunda".

Según el informe de Axios, un ataque aéreo por sí solo no sería suficiente para destruir la instalación, por lo que las FDI optaron por coordinar dicho presunto ataque con una operación terrestre. Las FDI consideraron llevar a cabo la operación al menos dos veces en años recientes, pero no fue aprobada debido a los altos riesgos involucrados.